中國連續2個月減持美債　美國第3大債主

美國參議院在5月22日通過所謂的「天才法案」（GENIUS Act，Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act），對穩定幣在美國做為支付結算工具，奠定了法律監管框架。由於穩定幣必須與美元掛鉤，背後並有1:1的美元資產來做為儲備，以確保其流動性，因此適合用來做為支付與結算工具，並與比特幣等其他虛擬貨幣主要是投資目的有所區隔。