中國連續2個月減持美債　美國第3大債主

美國參議院在5月22日通過所謂的「天才法案」(GENIUS Act,Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act),對穩定幣在美國做為支付結算工具,奠定了法律監管框架。由於穩定幣必須與美元掛鉤,背後並有1:1的美元資產來做為儲備,以確保其流動性,因此適合用來做為支付與結算工具,並與比特幣等其他虛擬貨幣主要是投資目的有所區隔。