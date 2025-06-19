中國連續2個月減持美債　美國第3大債主

▲中國持續減持美債。（圖／路透社）
文／中央社
美國財政部最新報告數據顯示，中國4月減持美債82億美元（約新台幣2422億元），持倉規模為美國第3大債主；日本、英國4月增持美債。
澎湃新聞19日報導，美國財政部於當地時間18日公布4月國際資本流動報告（TIC）。報告數據顯示，在美債前3大持有國中，日本、英國4月增持美債；中國連續第2個月減持美債。
日本4月增持美債37億美元，持倉規模達1兆1345億美元，日本為美國第1大持有國；英國4月增持美債284億美元，持倉規模達8077億美元，維持美國第2大持有國位置。
中國4月減持美債82億美元，持倉規模為7572億美元，為今年連續第2個月減持美債，中國目前為美債第3大持有國。
從2022年4月起，中國的美債持倉規模一直低於1兆美元，整體呈現減持趨勢。
今年1月中國增持美債18億美元，2月增持235億美元；3月減持189億美元，4月繼續減持。時間往前回溯，中國在2022年、2023年、2024年分別減持美債1732億美元、508億美元、573億美元。
中國在今年3月減持美債189億美元，這是今年度首度減持，使得3月持倉規模降為7654億美元，從美債第2大持有國退為第3大持有國，次於日本、英國。
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