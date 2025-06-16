獨／運將養貓賣不掉碎頭戳腹奪6命　法官慟「貓是家人」判3年半

▲計程車司機謝男（中）在家私設養貓場，並虐死6貓被捕、一度收押。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

記者黃哲民／新北報導

新北1名謝姓計程車司機在家私設貓咪繁殖場，今年（2025年）初將6隻賣不掉的貓，用鐵鎚、利器敲、刺成重傷，丟在路邊送命，被警方獲報會同新北市府動物保護處循線查獲，家裡還有16隻籠養貓咪全數沒入，謝男一度被羈押、招認為省飼養成本而犯下本案，新北地院依《動物保護法》判他3年6月徒刑、併科罰金35萬元，可上訴。

本案發生於今年2月27日上午5點多，1位女子騎機車上班途經新北市中和區光環路一段，赫見5具貓屍如布偶般散落路面，其中1具遭車輛輾碎、慘不忍睹，女子好心將5具貓屍撿到路邊集中，上網求助網友籌錢火化，網友起疑，通報動保處處理。

動保員到場又尋獲1具貓屍，清潔隊到場清運時，也發現1具貓屍，共7貓受害，包括美國短毛貓3隻、金吉拉、加菲各1隻，均為成貓，另2隻為三花米克斯幼貓。動保處獸醫驗屍研判，其中5貓遭鐵鎚敲碎腦袋與肋骨等處、1貓遭直徑約2公分利器捅破胸腹、傷及內臟，1隻幼貓沒遭虐傷，但被車輾碎。

▲謝男在家私設養貓場，飼養環境惡劣，被揭發虐貓致死後，家中剩餘貓隻全被新北市府動物保護處帶走沒入。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

警方獲報，循線鎖定家住板橋區的67歲計程車司機謝男，當天凌晨3點多開車在光環路一帶繞行，最後選定1處人車罕至、流浪狗出沒路段，從車內將7隻貓帶到路邊丟了就走，清晨4點出頭，受傷的6貓停止掙扎、靜止不動。

警方隔天（28日）會同動保處拘提謝男到案，發現他家還有11大5幼共16隻貓，關養在層層堆疊鐵籠中，空間狹小、通風不佳，沒更換的貓砂裡滿是乾化結塊排泄物，也沒給乾淨食物與飲水，動保處全部帶走沒入。

謝男起初辯稱僅棄養沒虐殺，自稱年邁健康差、患有憂鬱症，開計程車收入不好、照顧自己都成問題，家人反對他養太多貓，他自忖若他死後、貓咪會很可憐，所以趁凌晨丟到路邊，盼有好心人撿回家養，他不知貓咪怎麼受傷。

檢方不信，將謝男聲押禁見獲准，起訴移審後，謝男坦承養貓目的是繁殖、販賣，哭著招認虐殺貓咪，但辯稱不太記得過程，謝已獲交保。

▲謝男在家私設養貓場，飼養環境惡劣，被揭發虐貓致死後，家中剩餘貓隻全被新北市府動物保護處帶走沒入。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

法官審理發現，事發前不到半年，謝男家裡已有數十隻貓，仍一次登記飼養3隻英短母貓，先前還聯繫有意買貓者替貓打疫苗，可見他經營賣貓副業，還自行對貓咪打針用藥。

此外，謝男被沒入貓隻中，有3隻分別為藍短、英短與摺耳美短，市價各數萬元，相較於本案遭棄貓隻，顯然謝男目的是剔除賣不掉的貓、以節省開支，卻故意虐貓，「所為甚為可惡，應予嚴懲」。

法官認為貓咪是寵物，也是「家庭成員」、仰賴主人甚深，但謝男把貓當成「經濟動物」，養那麼多隻僅1、2隻有取名，還以鐵鎚敲頭、利器刺腹淘汰賣不掉的貓，貓咪「於遭受傷害之際，仍不知主人如此對己之緣由，當時所受身體、心理上之痛苦，難以言喻」。

▲謝男在家私設養貓場，飼養環境惡劣，被揭發虐貓致死後，家中剩餘貓隻全被新北市府動物保護處帶走沒入。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

法官批謝男殘忍傷害具有靈性、應值憐愛的貓咪，任由鮮血直流、棄置而亡，使貓咪死前蒙受莫大痛楚，犯罪手法泯滅人性，不值得憐憫，而貓屍遍布公眾通行馬路上，新聞報導於網際網路流傳，對社會公眾造成震撼。

法官據此將謝男虐殺6貓行為一罪一罰，依法定最重2年以下徒刑的《動保法》故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，各判刑1年、各併科罰金25萬元，合併應執行3年6月徒刑、併科罰金35萬元，可上訴。