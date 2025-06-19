布納哈本艾雷島嘉年華的奢華序章　「布納哈本15年 - 啟航」極致限量之選

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艾雷島嘉年華：一場奢華風味的開端

每年，蘇格蘭艾雷島都成為全球威士忌愛好者心中的朝聖地，其中最受矚目的便是一年一度的「艾雷島威士忌嘉年華（Fèis Ìle）」。作為島上最具代表性的酒廠之一，布納哈本（Bunnahabhain）於盛會期間推出極具收藏價值的限量典藏系列「Westering Home Collection」，以首款酒款「15年啟航Turas Math No.1」揭開序章，全台僅限量570瓶。

這不僅是一瓶威士忌，更是一段關於航行、探索與文化底蘊的傳承旅程。透過這款酒，布納哈本邀請品飲者一同沉浸於艾雷島的神秘海風與蘇格蘭高地的奢華風味之中。

▲布納哈本核心系列（12年、18年、25年）與全新限量推出的「Westering Home Collection」首款酒款「15年啟航Turas Math No.1」同場亮相，在自然綠意襯托下展現品牌百年經典與創新風格的完美交融，描繪一段從河口啟程、傳承與探險並存的風味航線。

從河口啟航：「15年啟航Turas Math No.1」致敬傳奇與島嶼精神的極致演繹

布納哈本酒廠坐落於蘇格蘭艾雷島東北角，臨近清澈純淨的瑪加岱爾河口。在蓋爾語中，「Bunnahabhain」意為「河之口」，象徵著風味與旅程的起點。創建於1881年，酒廠初期的釀酒原料與設備皆仰賴海運，在風高浪急的海象中穿梭，開啟了品牌堅持、無懼與探索的傳奇。老船長的形象，便是這段歷史精神的象徵，至今仍刻印於酒標之上，守護著布納哈本百年不變的初衷。

這份傳承，也體現在布納哈本於艾雷島威士忌嘉年華推出的極致限量作品——「15年啟航Turas Math No.1」。Turas Math，在蓋爾語中意為「美好的旅程的開始」，這款酒正是向布納哈本百年歷史與島嶼精神致敬的開篇之作。從瑪加岱爾河泉水釀造、沿海倉儲熟成，到西班牙雪莉桶與義大利阿瑪羅尼紅酒桶的雙桶工藝，「啟航」以傳統工藝結合現代奢華，勾勒出層層遞進、餘韻悠長的風味旅程，更是一段從河口啟程、穿越歷史與海風的旅程邀請，帶領品飲者感受布納哈本對風土、工藝與文化的深刻詮釋。

▲布納哈本於「艾雷島嘉年華品酩宴」中展出全新限量系列「Westering Home Collection」首款酒款「15年啟航Turas Math No.1」，象徵品牌從河口出發、承載百年航行精神的風味旅程正式啟程。

豐富層次的品飲旅程：從香氣到尾韻的感官盛宴

當「15年啟航Turas Math No.1」緩緩注入酒杯，那深邃如核桃木的酒液映照著光影，彷彿夜色中泛光的航海羅盤。初聞之際，黑櫻桃、李子與黑莓交織成飽滿果香，隨後被丁香與烤堅果的溫潤香氣所圍繞，猶如在艾雷島的海邊漫步，感受著空氣中鹹濕的海風與泥土交融。

口感上，酒液帶來的肉桂甜點與太妃糖的甜美，隨著舌尖延展，轉為榛果、乾無花果的細膩風味，層次分明，極具誘惑力。尾韻的微鹹海風與香料的餘味，持久縈繞，讓人回味無窮。

▲布納哈本「15年啟航Turas Math No.1」為「Westering Home Collection」系列首發之作，限量上市，全台僅570瓶。

品味傳奇：值得珍藏的奢華臻品

「15年啟航Turas Math No.1」不僅是威士忌收藏家的夢幻逸品，更是品味人士眼中對生活格調的極致詮釋。此款限量珍釀僅於全球特定市場發售，全台限量僅570瓶，每瓶皆如傳世藝術品般珍稀。這不只是對艾雷島釀酒傳統的致敬，更彰顯了布納哈本持續探索與創新的精神。