　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭時速破百公里騎士從後追撞　駕駛1原因被判刑5個月

記者黃翊婷／綜合報導

農民阿強（化名）前年1月間駕駛農用曳引機附掛載具，沿著屏東縣新埤鄉台1線內側快車道行駛，卻遭到騎士A男以時速114.3公里從後方追撞，A男身受重傷。一審屏東地院法官認為，阿強的曳引機附掛載具部分沒有加裝反光標誌，於是依過失致重傷罪，判處他有期徒刑5個月；檢方覺得量刑過輕並提出上訴，但日前被高雄高分院法官裁定駁回，全案確定。

▲▼曳引機。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿強駕駛農用曳引機遭騎士A男追撞，結果因為附掛載具沒有反光標誌，因而被判刑。（圖／達志影像／美聯社，與本案無關。）

判決書中記載，阿強2023年1月間駕駛農用曳引機附掛載具，沿著屏東縣新埤鄉台1線內側快車道由南往北方向行駛；當時A男沿著同一條路同向行駛在阿強後方，卻疏於注意車前狀況、超速行駛，加上未保持安全距離，高速自後方追撞曳引機，當場人車倒地。

A男經送醫急救，確認全身多處骨折，經手術治療後，右臂及左眼仍因傷勢嚴重，導致部分功能減損，難以治癒。一審屏東地院法官認為，阿強的曳引機附掛載具部分沒有加裝反光標誌，於是依犯過失致重傷罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

檢方提出上訴並表示，事發之後阿強並未賠償A男，難認具有悔意，而且A男的傷勢已達到身體重大不治或難治之重傷害程度，一審量刑僅5個月，實屬過輕。

不過，二審高雄高分院法官認為，從A男的行車記錄器影像檔案可知，在事故發生前8秒，他就可以看到前方阿強曳引機的車燈，並非完全沒有反應時間；此外，A男當時的車速推估達到114.3公里左右，根據交通部公路總局車輛行車事故鑑定覆議會鑑定，A男是本件車禍的肇事次因。

法官表示，阿強已經坦承犯行，並非毫無悔意，雙方之所以沒有達成和解，是因為對賠償金額未能達成共識，一審量刑沒有偏輕等裁量瑕疵，最終裁定駁回檢方的上訴，全案確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 4721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
停火曙光？紐時：伊朗有意接受川普「會晤提議」
道奇湖人老闆變同人！大谷被點名　總教練笑：放過他吧
小摩、花旗示警黑天鵝要來了！黃金將大跌　原因曝光
威力彩今上看14億！　4生肖財運旺
以伊衝突「普丁想出手」　俄警告：美國介入恐爆核災
美職史上新高！湖人近3000億出售原因曝　魔術強森樂見賣給道

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淡水火警1死1傷！2男開贓車出逃　4人都有毒品前科警疑「有內幕」

溪水暴漲釣客難上岸！父衝河邊驚見他受困沙洲　消防成功救出

遭時速破百公里騎士從後追撞　駕駛1原因被判刑5個月

酒駕5犯男出監後「灌半瓶高粱又上路」　下場再關9個月

涉婚外情被勒令退伍　士官長告贏空軍！原因曝光

富喬偽造資料非法處理廢棄物　不法利益近5億17人起訴

花蓮女飼主遛狗遭比特犬攻擊　貴賓狗「臟器外露」亡

淡水火警1死1傷案外案！2賊偷車駛離火場　裸身被捕「身上有燒傷」

快訊／前副市長之子嗆「賴清德我乾爹」遭控吸金破億　裁定羈押禁見

科技員工撞樹癱瘓失語　媽媽提告縣府求償千萬國賠

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

淡水火警1死1傷！2男開贓車出逃　4人都有毒品前科警疑「有內幕」

溪水暴漲釣客難上岸！父衝河邊驚見他受困沙洲　消防成功救出

遭時速破百公里騎士從後追撞　駕駛1原因被判刑5個月

酒駕5犯男出監後「灌半瓶高粱又上路」　下場再關9個月

涉婚外情被勒令退伍　士官長告贏空軍！原因曝光

富喬偽造資料非法處理廢棄物　不法利益近5億17人起訴

花蓮女飼主遛狗遭比特犬攻擊　貴賓狗「臟器外露」亡

淡水火警1死1傷案外案！2賊偷車駛離火場　裸身被捕「身上有燒傷」

快訊／前副市長之子嗆「賴清德我乾爹」遭控吸金破億　裁定羈押禁見

科技員工撞樹癱瘓失語　媽媽提告縣府求償千萬國賠

「TOYOTA改款神車休旅」爆紅日本停售！上市不到一個月訂單爆量

睡好覺勝過萬元保養！4個習慣有助提升睡眠品質

快訊／台積電跌10元至1045　台股跌逾160點

14歲日女偶像「二手衣」媽媽高價賣！說明文藏暗示…網轟惡毒父母

停火現曙光？　紐時：伊朗有意接受川普「會晤提議」

淡水火警1死1傷！2男開贓車出逃　4人都有毒品前科警疑「有內幕」

道奇老闆天價收購湖人引熱議　總教練羅伯斯笑：放過大谷翔平吧

溪水暴漲釣客難上岸！父衝河邊驚見他受困沙洲　消防成功救出

丹丹漢堡粉專又被盜「換臉換國籍」！網怒刷整排：還我印度小哥

川粉也不挺！　民調：53%反對美軍「加入以色列襲擊」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

社會熱門新聞

區長收589萬回扣　判刑6年半上訴遭駁回

遭比特犬攻擊　花蓮貴賓狗臟器外露亡

淡水火警1死1傷爆案外案　2賊偷車逃跑

涉婚外情被勒令退伍　士官長告贏空軍

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

即／前副市長之子遭控吸金破億　裁定羈押禁見

即／和女房東吵翻天　樋口飯糰老闆夫婦正式提告

遊艇大亨撿屍性侵還拍變態淫照　判賠135萬

假地政士聯手詐團設局　士檢起訴16人

富喬偽造資料非法處理廢棄物　不法利益近5億17人起訴

遺產爭議未了　賴母律師：真理越辯越明

約砲偷拔套變性侵　男同志被判3年10月

校董夫婦討1.15億救命錢　法官判明道大學吐回

驚悚瞬間曝光！　台南母女遭「高速撞飛」雙亡

更多熱門

相關新聞

三星鄉2車碰撞3人傷　車子扭成鐵球

三星鄉2車碰撞3人傷　車子扭成鐵球

宜蘭縣三星鄉大德路與尚健三路口，今(18)日上午發生一起車禍，兩輛轎車行經該處無號誌路口時發生碰撞，造成3人受傷。確切肇事原因仍有待相關單位進一步調查釐清。

剎車失靈！婦右轉逆撞　車頭爛毀畫面曝

剎車失靈！婦右轉逆撞　車頭爛毀畫面曝

即／台中無照重機男逆向　撞電桿慘死

即／台中無照重機男逆向　撞電桿慘死

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

快訊／台南麻豆嚴重車禍！母女倒地雙亡

快訊／台南麻豆嚴重車禍！母女倒地雙亡

關鍵字：

高雄高分院車禍超速

讀者迴響

熱門新聞

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

西北雨！　今「下最大」地區曝

黃金價格將大跌　原因曝光

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

吃完早餐就想大號？　原因曝光

川普稱伊朗主動求和　伊朗駐聯合國代表團回應了

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

和碩「高顏值公主」曝光！　國巨董千金曾參加世界賽

銀行匯400萬被阻！大媽「冷笑1句」震驚他

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面