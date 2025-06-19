遭時速破百公里騎士從後追撞　駕駛1原因被判刑5個月

記者黃翊婷／綜合報導

農民阿強（化名）前年1月間駕駛農用曳引機附掛載具，沿著屏東縣新埤鄉台1線內側快車道行駛，卻遭到騎士A男以時速114.3公里從後方追撞，A男身受重傷。一審屏東地院法官認為，阿強的曳引機附掛載具部分沒有加裝反光標誌，於是依過失致重傷罪，判處他有期徒刑5個月；檢方覺得量刑過輕並提出上訴，但日前被高雄高分院法官裁定駁回，全案確定。

▲阿強駕駛農用曳引機遭騎士A男追撞，結果因為附掛載具沒有反光標誌，因而被判刑。（圖／達志影像／美聯社，與本案無關。）

判決書中記載，阿強2023年1月間駕駛農用曳引機附掛載具，沿著屏東縣新埤鄉台1線內側快車道由南往北方向行駛；當時A男沿著同一條路同向行駛在阿強後方，卻疏於注意車前狀況、超速行駛，加上未保持安全距離，高速自後方追撞曳引機，當場人車倒地。

A男經送醫急救，確認全身多處骨折，經手術治療後，右臂及左眼仍因傷勢嚴重，導致部分功能減損，難以治癒。一審屏東地院法官認為，阿強的曳引機附掛載具部分沒有加裝反光標誌，於是依犯過失致重傷罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

檢方提出上訴並表示，事發之後阿強並未賠償A男，難認具有悔意，而且A男的傷勢已達到身體重大不治或難治之重傷害程度，一審量刑僅5個月，實屬過輕。

不過，二審高雄高分院法官認為，從A男的行車記錄器影像檔案可知，在事故發生前8秒，他就可以看到前方阿強曳引機的車燈，並非完全沒有反應時間；此外，A男當時的車速推估達到114.3公里左右，根據交通部公路總局車輛行車事故鑑定覆議會鑑定，A男是本件車禍的肇事次因。

法官表示，阿強已經坦承犯行，並非毫無悔意，雙方之所以沒有達成和解，是因為對賠償金額未能達成共識，一審量刑沒有偏輕等裁量瑕疵，最終裁定駁回檢方的上訴，全案確定。