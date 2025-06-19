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加熱菸走私年成長86% 　海關人員：政府不徵稅拖累基層

關務署查獲大批旅客從國外走私加熱菸，增加基層查緝負擔。（翻攝畫面）

▲關務署查獲大批旅客從國外走私加熱菸，增加基層查緝負擔。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

根據財政部資料，截至今年4月底，全台查獲非法加熱菸近97萬包、市值近2億元，比去年同期暴增86%，顯示黑市需求龐大，儼然成為新犯罪手法。有海關人員向本刊爆料，因市場合法空間被衛福部的行政審查鎖死，導致地下組織自然迅速發展，一路發展出專業分工的地下產業鏈。甚至傳出有私梟近期打算以貨櫃從東南亞輸台，無形中增加查緝負擔。但政府迄今無力解決，還發公文給5大菸商，尋求解決之道，非常諷刺。

海關人員Ａ先生向本刊透露，根據線報指出，近期有私梟打算以每條600元的價格，從印尼進口加熱菸，預計將輸入400箱、每箱500包。這些私梟的手法，是把加熱菸混入檜木等木材貨櫃中，神不知鬼不覺走私入台。只要成功，預計以可翻3倍價格販賣，由於菸品比毒品的走私風險較低，不肖份子趨之若鶩，讓海關人員疲於奔命，沒入的加熱菸更是早已堆爆倉庫。

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A先生指出，這些走私入台的加熱菸中，以「TEREA」品牌加熱菸最為熱門。去年5月，有3名台灣人，1人變裝當和尚，從日本成田機場免稅店夾帶560條加熱菸闖關回台，還明目張膽的在候機室分裝，全程被民眾目擊拍照存證，一落地就向台灣海關檢舉。但這只是冰山一角， 相關案例多不勝數。

1名男子變裝當和尚，從日本成田機場免稅店夾帶560條加熱菸闖關回台。（翻攝畫面）

▲1名男子變裝當和尚，從日本成田機場免稅店夾帶560條加熱菸闖關回台。

去年9月，高雄1名郭姓船長，企圖以漁船密艙夾藏走私菸品闖關牟利。海巡署第七巡防區與高雄市政府財政局菸酒管理科接獲線報，到場執行聯合查緝，順利於漁船油櫃密艙，查獲以黑色防水塑膠袋包裝的加熱菸，經清點共計25,000包、市價約500萬元。

此外，去年12月，海巡署第五岸巡隊發現1艘無籍舢舨快速向屏東縣東港舊嘉蓮沙灘岸際前進，迅速攔查，查扣數百箱加熱菸，市值逾4,000萬元。專案小組再溯源，共查獲台灣、印尼和菲律賓船員11人，被依違反菸酒管理法非法輸入私菸罪起訴。

高雄一名郭姓船長，企圖以漁船密艙夾藏走私菸品闖關牟利。（翻攝畫面）

▲高雄一名郭姓船長，企圖以漁船密艙夾藏走私菸品闖關牟利。

由於加熱菸走私太過猖獗，政府苦無因應之道，財政部於為了查緝私菸，特地於今年5月20日發函給中華民國菸業協會及國內外5大菸商，詢問有何解決私菸的「卓見」。但A先生認為，只要政府開放加熱菸合法上市，穩定收取稅收，讓基層不再疲於奔命，問題不就能夠解決嗎？

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。


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