小兄弟離家出走！借宿慘遭友人性侵　變態男判6年

▲花蓮柯姓男子性侵未成年兄弟遭判刑。（示意圖，和當事人無關／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮1對未成年兄弟因和父親爭執，一起離家到哥哥的柯姓友人家居住，不料柯男卻相繼性侵兩兄弟。全案經花蓮地院審理，法官依柯男犯2個成年人故意對少年犯強制性交罪，各判4年6月、4年，應執行6年徒刑。可上訴。

判決指出，一對未滿18歲的兄弟因和父親不睦逃家，從2021年9月到2022年3月17日止，到柯姓友人租屋處借宿，3人同住一個房間，期間柯男卻趁哥哥喝醉無力時，強行性侵他，又在弟弟於生日聚會喝酒入睡後，不顧他抵抗，性侵得逞。

兩兄弟怕沒地方住，只能隱忍，直到弟弟因他案到少年法庭開庭，少年的母親被通知前往陪同，才發現兩人逃家。母親聯絡兩兄弟出來吃飯時，哥哥向母親傾訴遭柯男性侵，兩兄弟也被母親接回家住。

母親表示，當時哥哥整個人很瘦，看起來很病態，當哥哥講述這件事時，弟弟才表示自己也遭性侵。2個兒子要麼就是不睡覺，要麼就是一直睡，有時候今天發生的事情，明天就全都忘了，狀態非常糟，她帶兩人去看身心科，也希望藉由醫生通報，讓柯男受到懲罰。

而哥哥受創至深，表示「只要在他旁邊，就會被他摸，有時候可能會想牽我的手，反正基本上身體都會摸」、「想到這件事就會覺得自己很髒，因為這是違反我自己的性向」，心理鑑定也顯示，事件後哥哥內在出現一名26歲穿西裝的男子，會在他生氣時指引他如何控制行為，甚至借用的他的身體，目前哥哥也退縮在家，經常做惡夢而不敢睡覺，另外，弟弟也被診斷出PTSD。

庭審時，柯男雖否認犯行，但法官檢視醫療鑑定及相關證詞後，認為他性侵兩兄弟屬實，依柯犯2個成年人故意對少年犯強制性交罪，各判4年6月、4年，應執行6年徒刑。其餘柯男遭指控對兩兄弟進行278次性騷擾、經常猥褻兄弟倆等犯行，則因證據不足，判處無罪。

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