薪水減少想貸款　她遭騙10萬元淪人頭戶！結局獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

女子阿鳳（化名）因轉職導致薪資減少，偏偏又有資金需求，於是上網尋找貸款，卻誤入詐團陷阱，不僅被騙10萬餘元，名下4個帳戶也成了詐團的利用工具，自己還因此挨告。台南地院法官日前審理之後，認定阿鳳是因為受騙才會提供帳戶，最終裁定無罪。

▲阿鳳因為薪資減少，上網尋找貸款管道，卻反被詐團利用。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳去年4月間透過臉書瀏覽貸款相關資訊，之後竟將自己名下4個銀行帳戶的提款卡寄給詐團，再透過LINE告知提款卡密碼；隨後，詐團成員利用話術誘導6名受害者匯款，共計得手54萬餘元。後來受害者們發現異狀，報警處理，警方很快便循線找上阿鳳。

阿鳳辯稱，當時她因為轉職，薪水變少，偏偏又有資金需求，這才上網尋找貸款管道，對方說她負債比偏高，需要美化帳戶，還說越多帳戶越好，她這才將自己的4個帳戶交出。辯護人強調，阿鳳也是詐騙的受害者，如果她真的打算將帳戶交給詐團使用，根本沒有必要把要繳交的保險費匯入其中一個帳戶，連帶讓這筆錢也被凍結。

台南地院法官表示，阿鳳受騙損失10萬餘元一事，有對話紀錄、交易紀錄、交易明細等證據為證，該詐團成員也因為此事被法院判處有罪。

法官指出，縱使阿鳳將帳戶提款卡、密碼交給詐團，確實有思慮欠祥之處，但考量到當時的客觀情況，再綜合其他證據看來，均無法明確認定她有幫助詐團的意圖，最終因檢方證據不足，裁定阿鳳無罪，全案仍可上訴。