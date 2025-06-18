　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

薪水減少想貸款　她遭騙10萬元淪人頭戶！結局獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

女子阿鳳（化名）因轉職導致薪資減少，偏偏又有資金需求，於是上網尋找貸款，卻誤入詐團陷阱，不僅被騙10萬餘元，名下4個帳戶也成了詐團的利用工具，自己還因此挨告。台南地院法官日前審理之後，認定阿鳳是因為受騙才會提供帳戶，最終裁定無罪。

▲▼ 提款機,ATM,領錢,銀行。（示意圖／CFP）

▲阿鳳因為薪資減少，上網尋找貸款管道，卻反被詐團利用。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳去年4月間透過臉書瀏覽貸款相關資訊，之後竟將自己名下4個銀行帳戶的提款卡寄給詐團，再透過LINE告知提款卡密碼；隨後，詐團成員利用話術誘導6名受害者匯款，共計得手54萬餘元。後來受害者們發現異狀，報警處理，警方很快便循線找上阿鳳。

阿鳳辯稱，當時她因為轉職，薪水變少，偏偏又有資金需求，這才上網尋找貸款管道，對方說她負債比偏高，需要美化帳戶，還說越多帳戶越好，她這才將自己的4個帳戶交出。辯護人強調，阿鳳也是詐騙的受害者，如果她真的打算將帳戶交給詐團使用，根本沒有必要把要繳交的保險費匯入其中一個帳戶，連帶讓這筆錢也被凍結。

台南地院法官表示，阿鳳受騙損失10萬餘元一事，有對話紀錄、交易紀錄、交易明細等證據為證，該詐團成員也因為此事被法院判處有罪。

法官指出，縱使阿鳳將帳戶提款卡、密碼交給詐團，確實有思慮欠祥之處，但考量到當時的客觀情況，再綜合其他證據看來，均無法明確認定她有幫助詐團的意圖，最終因檢方證據不足，裁定阿鳳無罪，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 4721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2縣市防冰雹、大雷雨！　氣象署示警
馬克宏湊近講悄悄話　義總理一聽「大翻白眼」
認了多人性侵醉女！　泰一遭求刑7年
快訊／大雷雨轟4縣市！持續1小時　慎防劇烈降雨
無糖飲料、4大家電免貨物稅　立院初審通過
快訊／8縣市大雨特報！下到傍晚
陳沂「抓錯字」遭求償7億印尼盾　李怡貞：她不是我的國小老師
快訊／台中死亡車禍！紅牌重機騎士慘死
孝子跌進粉碎機慘死　父母婉拒慰問金：留給更需要的人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園翁退休金投資股票遭詐百萬　配合警釣出車手、監控手

酒店經紀狂戀新妹子！粉專貼照告白「妳是限量版」　這下慘了

快訊／無照重機男逆撞「鬼切左轉車」　撞電桿頭部重創慘死

騙花蓮翁900萬仍不放手！詐團再索百萬保證金...車手取款遭逮

孝子跌進玉米粉碎機慘死！父母婉拒慰問金　「留給更需要的人」

薪水減少想貸款　她遭騙10萬元淪人頭戶！結局獲無罪

陳沂「抓錯字」遭求償7億印尼盾　李怡貞：她不是我的國小老師

杜絕關說改單有解　中警推動「違停電子化」3大優點曝光

驚悚瞬間曝光！長長煞車聲劃破天際　台南母女遭「高速撞飛」雙亡

桃園某派出所長兒遭控打女友、賣大麻　警：依恐嚇、傷害送辦

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰

【高冷的都市搞笑女】#李雅英 搞怪跳「加速版32撞」#李珠珢 #南珉貞爆笑秒跟上

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

桃園翁退休金投資股票遭詐百萬　配合警釣出車手、監控手

酒店經紀狂戀新妹子！粉專貼照告白「妳是限量版」　這下慘了

快訊／無照重機男逆撞「鬼切左轉車」　撞電桿頭部重創慘死

騙花蓮翁900萬仍不放手！詐團再索百萬保證金...車手取款遭逮

孝子跌進玉米粉碎機慘死！父母婉拒慰問金　「留給更需要的人」

薪水減少想貸款　她遭騙10萬元淪人頭戶！結局獲無罪

陳沂「抓錯字」遭求償7億印尼盾　李怡貞：她不是我的國小老師

杜絕關說改單有解　中警推動「違停電子化」3大優點曝光

驚悚瞬間曝光！長長煞車聲劃破天際　台南母女遭「高速撞飛」雙亡

桃園某派出所長兒遭控打女友、賣大麻　警：依恐嚇、傷害送辦

桃園翁退休金投資股票遭詐百萬　配合警釣出車手、監控手

90%女性都中！5大私密處呵護迷思：手洗內褲、經常灌洗都要注意

王思佳徐小可網路開節目　盼孩子帶大人一起成長

快訊／高雄嘉義防冰雹！氣象署示警　大雷雨往南轟

陽明深耕亞洲區間航線　子公司鴻明簽下高港70號貨櫃碼頭20年約

酒店經紀狂戀新妹子！粉專貼照告白「妳是限量版」　這下慘了

2025必買精品運動鞋！CELINE復古拼接推出就搶翻、FENDI小白鞋極簡最耐看

陸委會點名譴責媒體亂報：馬英九赴陸已不用申請

美空軍紅旗演習邀台灣成「觀察員」　綠委：具指標意義

陽明子公司鴻明裝卸與港務公司簽約　續租高雄港第70號貨櫃碼頭20年

徐玄超自律「不能連我也爆緋聞」　孝淵對象遭打槍：人生白活了XD

社會熱門新聞

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

快訊／台南重大車禍！　母女騎車雙載被撞飛無生命跡象

狼兄爬窗進妹房脫褲！「給妳3百」想硬上

遊艇大亨撿屍性侵還拍變態淫照　判賠135萬

約砲偷拔套變性侵　男同志被判3年10月

北市女當街遭強拉　帥氣男星出手救人

黃呂錦茹哭喊「不要再鬧了」：會死在獄中

快訊／台南麻豆嚴重車禍！母女倒地雙亡

驚悚瞬間曝光！　台南母女遭「高速撞飛」雙亡

人妻被嫌胸部小　租屋偷吃鹹濕對話被抓包

快訊／上班快改道！　國1事故回堵10公里

高雄電信大樓全套店被抄　長腿女被逮畫面曝

新北警涉縱放通緝犯　嚇到心肌梗塞仍遭收押

更多熱門

相關新聞

徵水電去美國台積電　一查揭穿了：是詐騙！

徵水電去美國台積電　一查揭穿了：是詐騙！

不少人都想進台積電工作，財經網紅「麥克風的市場求生手冊」就分享一則貼文截圖，只見有網友發文詢問「網路上看到要應徵人去台積電美國的水電工，是有這回事嗎？」而且因為從面試到要出發去美國都是網路交談」，很怕會被騙去柬埔寨，話題引發熱論。

按個讚就能做公益？　善心人遭騙10萬

按個讚就能做公益？　善心人遭騙10萬

回家就是要錢打人　父討扶養費被打臉

回家就是要錢打人　父討扶養費被打臉

苗栗推移工「結帳還鄉」專案　防帳戶淪洗錢工具

苗栗推移工「結帳還鄉」專案　防帳戶淪洗錢工具

男未禮讓救護車被抓包毒駕　一查已3犯

男未禮讓救護車被抓包毒駕　一查已3犯

關鍵字：

台南地院詐騙

讀者迴響

熱門新聞

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！女兒生下寶寶

韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化」驚悚照曝光！

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」

陳冠希頭等艙爆口角！嗆空服：我會讓你丟工作

快訊／台南重大車禍！　母女騎車雙載被撞飛無生命跡象

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

2000年前青銅器好眼熟　竟撞臉Labubu

狼兄爬窗進妹房脫褲！「給妳3百」想硬上

印尼火山大規模噴發！日氣象廳憂引發海嘯

更多

最夯影音

更多

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面