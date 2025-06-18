列2大案件打臉黃國昌！　律師挺苗博雅：他在法院就是手下敗將

▲律師黃帝穎認為，苗博雅完全是合理評論。（資料照／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前質詢法務部長鄭銘謙時，公開播放段「示範音檔」，被台北市議員苗博雅以過去的「腳尾飯事件」比喻，黃國昌反諷苗博雅沒當過執業律師。對此，律師黃帝穎今（18日）舉2大案件打臉，「黃國昌在法院就是手下敗將」，苗博雅完全是合理評論，黃國昌要講律師可以，但請別丟盡律師的臉。

民眾黨立委黃國昌日前質詢法務部長鄭銘謙時，公開播放「偵訊音檔」，事後說是「示範帶」，不是真正的偵訊內容，令鄭銘謙質疑，這是AI嗎？台北市議員苗博雅更以過去的「腳尾飯事件」比喻。不過，黃國昌17日時反批，若苗看完質詢，怎麼還會問這麼愚蠢的問題？唯一解釋就是苗沒當過執業律師。

對此，黃帝穎認為，黃國昌拿可疑造假的偵訊錄音質詢法務部長，苗博雅批黃國昌腳尾飯2.0完全是合理評論，黃國昌竟嗆苗博雅「沒當過律師、不懂實務」，黃國昌這種回應擺明在轉移焦點。

「黃國昌愛講當過律師，我們就來講律師實務經驗，至少有2大案件打臉黃國昌」，黃帝穎以擔任訴訟代理人的案件為例指出，黃國昌在法院就是手下敗將。今年4月宣判柯文哲與民眾黨（代理人黃國昌）敗訴，案號是台北地院113年訴字787號民事判決，黃國昌在法院就是手下敗將。

黃帝穎強調，「我要以擊敗民眾黨（代理人黃國昌）的律師身分再引述一次，苗博雅批評黃國昌腳尾飯2.0，完全是合理評論」。

黃帝穎也提到，黃國昌在憲法法庭被打臉打到看不出有律師資歷。當時黃國昌與傅崐萁強推「擴權法案」被憲法法庭判決違憲，尤其黃國昌在憲法法庭辯論的窘態，司法院直播讓全國人民都看到了。

黃帝穎說，此案不只引爆超過百位法學者、全國律師聯合會、台北律師公會都聲明痛批違憲，更嚴重的是，在台投資超過700億美元「歐洲商會」對擴權法案發佈警示。

黃帝穎指出，美國在台協會前處長司徒文、楊甦棣串連30位國際學者強烈譴責黃國昌與傅崐萁的擴權法案「超越國際各憲政民主國家規範」。黃國昌與傅崐萁傷害了歐美對台灣的民主信任。

最後，黃帝穎強調，從憲法法庭、法界到歐美，全都直指黃國昌與傅崐萁強推擴權法案違憲，要講律師可以，但請黃國昌別丟盡律師的臉！