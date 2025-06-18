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Threads爆大規模停權潮！　受害者崩潰+1：沒留言也沒發文

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲帳號突然被停權。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

近日Threads有大量用戶因為違反社群守則，無預警被停權、停用，導致帳號無法正常登入，有網友崩潰表示，根本沒有發文、留言，只是上去看看大家都在聊什麼，就突然被停權了，傻眼直呼「超級莫名其妙」；許多網友都遇到一樣的問題，紛紛在網路論壇發文求助，「上一秒還在滑，下一秒就被鎖了」。

有數名網友在17日晚上9點至11點之間，在Dcard發文求助，Threads莫名其妙被停權，畫面出現警告「我們的技術發現，你的帳號或動態違反《社群守則》」，目前只能照著指示按申訴，不知道該怎麼辦。

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貼文曝光之後，許多網友留言表示遇到相同狀況，「真的！日常拿來追星也沒留言或發文，突然就不能用，有夠火大」、「莫名其妙被鎖+1，好歹也跟我說一下是為什麼被鎖」、「我也被鎖…試過那個申訴的表單，說過20分鐘就會好了，根本沒有」、「我從昨天申請到現在，不知道申請幾次了，也是沒有被解封」。

目前仍不知道被鎖的原因，詳細情況仍有待進一步了解，不過，有許多網友分享解法，到IG填寫遭到停權的申訴表單，「Threads帳號不要打錯，我之前被鎖過很多次，每次等的時間都不一樣，最短一小時內，最長遇到六日有等過兩天，但是每一次申訴都有成功回來，所以大家應該可以放心，只是要耐心等一下」。

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