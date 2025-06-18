以色列看好「美國終將加入行動」　官員：我們在等川普決定

▲以色列襲擊後，德黑蘭一處油庫起火。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列持續空襲伊朗境內核設施進入數日之際，高層官員正密切關注美國總統川普是否將出手協助「完成任務」。美媒引述一名以色列高級官員，「我們正在等待（川普）總統的決定」，而以方發動整場行動的最初估計，就是美方最終會加入行動。

CNN報導，美以雙方官員近期保持頻繁聯繫，密切討論以軍在伊朗的行動進展，以及美軍可能參與的情況。不過，兩名以色列官員表示，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）並未直接要求川普批准對福爾多（Fordow）核設施發動攻擊。該設施藏於伊朗境內山體深處，是伊朗核計畫的關鍵基地之一。

消息人士指出，納坦雅胡與其他以色列官員皆傾向讓川普自主做出決策，而非被動接受以方施壓，「整項行動的假設基礎，就是美國最終會加入」，另一名以色列官員說道。

儘管以方強調，即使沒有美國介入，以色列也有其他手段摧毀或至少暫時癱瘓福爾多設施，但官員私下坦承，唯有美軍配備3萬磅級穿透炸彈的戰略轟炸機，才能有效擊毀該處，對伊朗核計畫造成關鍵性打擊。

以方國防軍事科技位列全球頂尖，並在與伊朗衝突首日就全面取得空中壓制，並且靠著可靠情報精準打擊伊朗軍事高層，但以色列短板在於缺少戰略轟炸機，這方面還得仰賴美國。