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強攻水面無人載具戰力　雷虎科技+碳基科技+龍德造船進行動態展示

軍聞社／記者蔡枋澐蘇澳報導

為推動水面無人載具（USV）技術發展及瞭解國內外廠家的USV產品性能，國家中山科學研究院今明兩日於蘇澳外海舉辦水面無人艇公開展示活動，並邀請國內外廠家共同參與，期藉由公開展示各家無人艇性能，提供國軍及海巡等潛在顧客蒐集數據，作為後續優化規格及模組化量產之重要參考，深化國防自主實力，並促進國內產業發展。 　

此次展示活動區分為靜態及動態兩個階段，首先靜態階段，是由各廠商透過影片與書面資料，介紹所研製之無人艇功能與應用特性；動態展示則由雷虎科技、碳基科技、龍德造船公司等3家代表廠商，實施遙導控距離、光電目獲影像等6項動態展示，提供軍種未來無人載具優化規格參考，確保後續性能符合實際作戰需求。 　

另外，中科院也將參照參展廠商展示數據，開發水面無人載具公版控制系統，建立標準化模組，並可搭配不同需求的任務酬載模組（如巡邏、搜救、環境監測、物流等），進一步提升無人艇應用彈性及通用性，以達軍民通用及快速量產的成效。 　

中科院指出，前瞻國際潮流及科技發展，將持續深化無人艇技術發展與研究，結合自主航行、智慧決策及AI功能，全面提升水面無人載具，在複雜海域中的路徑規劃與環境感知能力，並透過AI技術優化資料處理、航行判斷及任務執行效率，以滿足國軍建軍備戰需求。 　

中科院強調，配合國防自主政策推動，在軍民通用領域扮演產業領航先鋒，此次配合政府政策，運用累積多年研發經驗，勢必在國防科技研發能量基礎下，發揮產業統合與樞紐的角色，持續推動水面無人載具於國防及民生領域的發展，透過標準化控制規格，促進產業合作與發展，提升我國在全球無人艇技術領域及產業競爭力。 　

此外，中科院也與Auterion簽署合作備忘錄，Auterion是全球領先的開源自主生態系統技術開發商。此次合作將把AuterionOS（Auterion所開發的無人載具作業系統）與Nemesis（Auterion的AI無人機蜂群作戰平臺）整合至由中科院及臺灣的國防製造商所研發的新一代無人載具中，象徵著臺灣在空中、海上與陸地領域無人載具自主能力發展的重大里程碑。

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