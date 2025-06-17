快訊／繼續關！黃呂錦茹偽造連署書遭起訴　北院裁定續押3個月

▲黃呂錦茹今早移審，法官開庭裁定羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）



記者黃哲民、黃資真／台北報導

國民黨台北市黨部罷免綠委爆出多達5211份假連署，北檢16日偵查偵結，將主委黃呂錦茹與「罷吳四騎士」等5人起訴，其中黃呂與初文卿、姚富文自案件爆發後被羈押至今，今（17日）檢方移審3人，而台北地院下午召開接押庭後結果出爐，裁定3人繼續羈押禁見第1次為期3個月，之後延押每次2個月。

北院表示，被告黃呂錦茹、初文卿、姚富文（下稱被告黃呂錦茹等3人）涉嫌違反個人資料保護法等案件，經檢察官提起公訴，本院於訊問被告黃呂錦茹等3人，被告初文卿、姚富文坦承本案行使偽造私文書、非法利用個人資料之全部犯嫌；被告黃呂錦茹否認犯嫌。

經本院聽取檢察官、被告黃呂錦茹等3人及辯護人之意見，並參酌起訴書所列證據及卷附證據資料，應認被告黃呂錦茹等三人涉犯起訴書所載之刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌、違反個人資料保護法第41條、第20條第1項之非法利用個人資料罪嫌等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

審酌被告初文卿、姚富文今日固然坦承全部犯行，然被告初文卿、姚富文就本案經過有避重就輕、互相推諉或維護共同被告之情形。況且被告黃呂錦茹等3人間存有組織隸屬、長官部屬、黨務幕僚等感情、指揮層級因素，渠等為避免因彼此證述而經法院認定構成犯罪，依常情判斷，實有互相迴護勾串之可能，自有事實足認被告黃呂錦茹等3人有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯及證人之行為及可能，應認有羈押之原因。

北院指出，黃呂錦茹等3人涉犯本案行使偽造私文書、違反個人資料保護法案件，犯罪手段係以大量抄錄民眾資料、偽造提議人名冊為之，所偽造之提議人名冊係得以決定是否罷免公職人員之重要文書，而選舉、罷免屬憲法保障之公民權，本案偽造提議人名冊之行為，不僅對被冒名人之憲法權利產生危害，更可能影響公職人員之罷免結果，對他人之個人資料、信用、社會秩序及民主政治之選罷制度造成重大危害。

北院考量，現今網路與通訊軟體發達，被告黃呂錦茹等三人若釋放在外，可輕易透過其他行動裝置、通訊軟體與證人聯繫、影響證人，為避免被告黃呂錦茹等三人規避或妨礙審判或執行之危險，除羈押以外，顯無其他干預權利較輕微之替代手段，足以達成與羈押同等有效防免被告黃呂錦茹等三人湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之目的，依比例原則權衡羈押對各被告人身自由之限制、確保國家刑事司法權之有效行使、維護社會秩序及公共利益等因素，應認均有羈押及禁止接見、通信之必要。