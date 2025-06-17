電動輪椅「突然左偏」轎車煞不住猛撞　騎士捲車底頭部受傷

▲孫姓男子騎乘電動輪椅代步車行駛路上，卻遭後方同向一輛自小客車追撞，造成頭部受傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

今(17日)天上午9點左右，岡山區寶米路發生一起交通事故，一名74歲孫姓男子騎乘電動輪椅代步車時，遭後方一輛自小客車追撞，導致孫男頭部受傷送醫。岡山分局獲報後立即派員處理，並由交通分隊進行事故調查與現場交通疏導。

初步調查顯示，孫姓男子當時正騎乘電動輪椅代步車行駛於寶米路，卻遭後方同向、由35歲顏姓男子駕駛的自小客車追撞，代步車應聲倒地，孫男則不慎滑入路旁一輛廂型車的車底，造成頭部受傷。消防人員獲報後，緊急將孫男送往岡山高醫救治。自小客車駕駛顏男的酒測值為零，詳細肇事原因將由交通大隊進一步分析鑑定。

▲顏男鴐駛自小客車追撞前方一部電動輪椅代步車。（圖／記者吳世龍翻攝）

顏男向警方表示，當時他正準備開車前往工地，行經寶米路時，有注意到前方行駛中的電動輪椅，但電動輪椅突然向左側偏移，他來不及反應才撞上。

岡山分局呼籲，駕駛人在道路上行駛時，應隨時注意前方路況，尤其在遇到年長者或行動緩慢者時，更應減速慢行，預留充足的反應時間。同時也提醒高齡者及使用輔助車輛者務必提高警覺，唯有雙方都多一份留意，才能共同維護道路安全。