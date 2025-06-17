頂呱呱618年中慶「買1送1」　3款人氣點心免費吃

▲頂呱呱618年中慶祭出買1送1優惠。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣速食品牌頂呱呱祭出「618年中慶」超殺好康，限時7天可享「買1送1」優惠，只要購買任一派對桶就送明星三寶組1盒，6月18日起開跑。

頂呱呱年中慶買1送1優惠來了，6月18日起至6月24日凡購買派對桶就送明星三寶組，派對桶2款任選，包括「原味狂歡桶」內含原味雞腿3隻+原味炸雞3塊+可口可樂（1.25L）1瓶，特價499元；「辣味狂歡桶」內含辣味炸雞3隻+辣味雞翅3隻+可口可樂（1.25L）1瓶，特價529元，最高現省114元，明星三寶組則有雞脖子1份＋地瓜薯條1份＋阿勇雞塊6入。

加碼推出呱呱包加購優惠，期間購買任一超值套餐或派對組合餐可享99元加購呱呱包2入，每人每次限加購1次，桃機、松機、南港LaLaport、忠孝SOGO店不適用此優惠。

▲漢堡王推出2款無麵包雙人餐下殺69折起。

同樣為迎戰618購物節，漢堡王即日起至6月30日推出2款無麵包低碳雙人餐，最低下殺69折起，「低碳增肌雙人餐」內含雙層牛無麵包堡、雙層脆雞無麵包堡及2杯無糖綠茶，特價299元；「低碳重訓雙人餐」豪邁端出6片總計24盎司的牛肉，包括四層牛無麵包堡、雙層牛無麵包堡，搭配2杯無糖綠茶，特價399元，機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。