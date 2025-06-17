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被遊客踩到禿！守護合歡北峰3246鞍地　志工栽種原生種植物

▲▼合歡北峰3246鞍地為小溪營地，由於地勢平坦，原本豐茂的植物，不堪紮營及遊客活動的踩壓而出現光禿裸露。（圖／太管處提供，下同）

▲▼合歡北峰3246鞍地為小溪營地，由於地勢平坦，原本豐茂的植物，不堪紮營及遊客活動的踩壓而出現光禿裸露。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處為改善合歡北峰3246鞍地（山友習稱合歡北峰小溪營地）地面裸露植被無法生長問題，特別請台灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場協助培育台灣小蘗、高山薔薇等原生苗木，並將於114年6月21-22日號召太管處保育志工將苗木栽植於該地的裸露區域，避免裸露區擴大，守護高山生態。

▲▼合歡北峰3246鞍地為小溪營地，由於地勢平坦，原本豐茂的植物，不堪紮營及遊客活動的踩壓而出現光禿裸露。（圖／太管處提供，下同）

太管處表示，山友習慣稱合歡北峰3246鞍地為小溪營地，由於地勢平坦，有民眾會選擇在此紮營，但原本豐茂的植物，不堪紮營及遊客活動的踩壓而出現光禿裸露。為了解決植被受傷，避免裸露區域擴大的問題，太管處去年便試辦原生植栽復育工作，在小溪營地最大裸露區域栽種200棵台灣小蘗及高山薔薇，並圈圍保護。

▲▼合歡北峰3246鞍地為小溪營地，由於地勢平坦，原本豐茂的植物，不堪紮營及遊客活動的踩壓而出現光禿裸露。（圖／太管處提供，下同）

太管處強調，雖被稱為小溪「營地」，但實際上並非合法的露營區，也未開放民眾露營。

經過近1年時間，去年種植的苗木有不錯的存活率，因此今年將繼續辦理植栽復育活動。於6月中旬雨水較為豐沛的期間，號召本處志工前往小溪營地，這次將再種植300棵高山薔薇、台灣小蘗等原生植物，也會同時清除因人們足跡帶進來的外來種植物，希望能早日恢復生機。

▲▼合歡北峰3246鞍地為小溪營地，由於地勢平坦，原本豐茂的植物，不堪紮營及遊客活動的踩壓而出現光禿裸露。（圖／太管處提供，下同）

太管處號召保育志工將苗木栽植於該地的裸露區域，避免裸露區擴大。

太管處強調，該地雖被稱為小溪「營地」，但實際上並非合法的露營區，也未開放民眾露營。由於合歡山區屬脆弱的高山生態環境，一經破壞，需要很長的時間才能恢復，為了減少人為的破壞，太管處將會與保七總隊第九大隊加強巡查並取締露營、炊煮等違規事項工作，也特別呼籲民眾，遵守無痕山林（Leave No Trace）原則，以減少對當地環境的衝擊與遊憩壓力，並切實遵守國家公園法相關規定，讓我們一起共同守護高山珍貴的生態資源與美麗的景觀。
 

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