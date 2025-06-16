國民黨志工奉命抄罷免名冊「點眼藥水硬撐」　15退休老人崩潰認罪

▲國民黨台北市黨部第四區黨部執行長陳奎勳涉嫌找志工無償幫忙抄寫偽造罷免連署名冊。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，涉嫌主導提案罷免綠委吳思瑤、吳沛憶，指示抄錄黨員名冊，接獲指令的志工都是退休高齡人士，為了達成使命，即使抄到老眼昏花，也只能點了眼藥水就繼續趕工，最後抄錄5211份幽靈連署，部分志工因涉嫌偽造文書遭約談時，崩潰認錯，台北地檢署考量這15名志工與親友只是聽命行事，沒有重懲必要，因此給予緩起訴處分。

台北地檢署偵辦北市「幽靈連署」案，起訴黃呂錦茹為了避免被市議員鍾小平搶先提起罷免案，指示黨部書記長初文卿、黨部總幹事兼執行長姚富文、第四區黨部執行長陳奎勳、以及吳思瑤罷免案召集人賴苡任5人，分別負責整理選區黨員名冊、召集人手，共同抄寫俗稱第一階段罷免連署書的提議人名冊。

因為事態緊急，陳奎勳2月5日晚間聯透過國民黨中山區婦工會會長葉麗琴，尋求志工獲親友在隔天(2月6日)到黨部集合，由黃呂錦茹親自督軍，賴苡任等人指導抄寫方式，眾人協力在第1天趕出2537份造假的罷免吳思瑤提議人名冊，接著又在2月7日趕製2674份罷免吳思瑤提議人名冊，先後遞交到中選會。

但因2件罷免案共出現約200名已死亡的提議人，中選會函送檢方進行偵辦，檢調單位發現有部分連署字跡相仿，經鑑定確認是分別由不同的人抄寫謄錄，專案小組多波約談後，部分參與抄寫的志工承受不住心理壓力，當庭崩潰失控，對自己犯行感到後悔

北檢調查發現，這些參與抄寫偽造提議人名冊的志工，都是退休高齡人士，利用閒暇之餘在黨部擔任志工，沒有獲得任何報酬或利益，在臨危受命的2個工作天內，志工們眼力不行了，也只能互相點眼藥水以完成工作，可證明他們只是聽從上級命命行事，並非主動犯事，因此將涉案的15名志工與親友處分緩起訴1年，各需繳庫1萬到3萬元不等處分金。

另外，國民黨青年軍滿志剛、劉思吟、劉的丈夫林叡，雖然也有參與最後整理、遞交偽造的提議人名冊，但檢察官考量劉思吟是從政新鮮人，與丈夫林叡並無話語權，滿志綱並未主導、蒐集造假名冊，且3人犯後都坦承犯行，因此也獲得緩起訴1年機會，3人各要繳庫5萬元。至於黃呂錦茹、初文卿、姚富文、陳奎勳、賴苡任等5名主要被告則被依偽造文書等罪起訴。