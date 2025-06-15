台南做工行善團揮汗助弱勢　市長夫人送荔枝慰志工辛勞

▲市長夫人劉育菁親赴麻豆送上荔枝與冰品，慰勞冒高溫作業的修繕志工。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府勞工局結合「做工行善團」志工，日前於麻豆、南區及鹽水三處同步推動弱勢家庭房屋修繕計畫，落實市長黃偉哲推動的「希望家園」願景，市長夫人劉育菁老師更親赴麻豆修繕現場，貼心送上東山荔枝與枝仔冰慰勞志工，展現關懷與支持。

麻豆修繕案主為66歲王姓男子，一家四口皆為身心障礙者，長年居住在老舊屋宅，無力負擔修繕費用。市府接獲通報後，勞工局於4月20日完成會勘，火速啟動各工會分工接力。6月12日起，泥水、電子加工、電氣與鋁製品工會陸續投入拆除、鐵厝搭建與電線配置作業，預計三週內將由木工、油漆等團隊完成收尾。

南區修繕個案則為32年次施姓長者，持中度身障證明、獨居失修老屋，僅靠每月8千元補助維生。考量居住安全，做工行善團今由電氣工會更換電線與燈具，木工團隊則施作天花板輕鋼架，提供舒適安全的新居。立委林俊憲也親至現場致意，為志工們送上涼飲打氣。

鹽水區亦同步修繕中。陳姓案主獨力照顧無法自理之子，生活拮據，房屋多年失修。本週一（6月9日）鋁製品工會丈量門窗，14日由電氣工會排除線路問題，15日泥水工會持續施作壁磚，酷熱天候下志工仍堅守崗位。大台南總工會理事長鄭山林特準備便當與飲品，為志工消暑補能。

勞工局長王鑫基表示，「做工行善團」集合台南各大工會志工，許多為親子或夫妻檔合力出動，假日仍不辭辛勞，令人敬佩。此次特別感謝包括木工志工田政仕、黃麗娜夫妻，電氣師傅吳福川、林錦雀，泥水志工陳克銘、陳柏融父子，以及志協志工曹至清、陳雪惠與黃吉利等人的參與。

王鑫基強調，每一次修繕完工、看見案主綻放笑容，就是對所有志工最深刻的肯定與鼓舞。市府將持續攜手在地力量，為弱勢打造一個能安心生活的「希望家園」。