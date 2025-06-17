每月加班45hrs司機中風猝死　法官認定「過勞」判獲賠486萬

▲呂姓貨車司機工作期間腦幹出血，送醫不治，經認定為過勞死。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

擁有多家連鎖加油站的股票上市山隆通運公司，旗下的呂姓貨車司機於2017年間送貨時，突然左半邊麻痺、腦幹出血，送醫急救後仍不治。家屬求償856萬餘元，一審駁回。案經上訴，高等法院二審審理後，改認定司機確實是過勞死，逆轉改判公司須賠償486萬餘元。可上訴。

本案的雇主為山隆通運公司，依照該公司官網資料指出，山隆通運成立於1976年成立，原是國內最大工業用紙廠商正隆集團旗下貨運公司，1997年股票上市，代碼2616。公司於1998年開始經營連鎖加油站，官網指出，目前全國擁有80處加油站據點。但依經濟部統計資料顯示，山隆目前營運71座加油站，站數比為2.85%，是排名全國第7的連鎖加油站公司。

至於本案判決指出，呂男2015年6月起受雇於山隆通運公司，擔任貨車司機，工作內容除送貨外，尚須於第1趟次出車前、最末趟次回來後進行理貨、疊貨，假日也經常加班。而呂男在2017年3月底，中午開著貨車要送貨到台玻公司新竹廠門口時，突然感到身體左半邊麻痺、視線模糊，經送醫診斷為腦幹自發性出血。住院治療多日，仍在5月25日因出血性腦幹中風引發之急性心肺衰竭死亡。留下年邁的父母與妻子、兩名幼女。

由於呂男並無腦血管或心臟疾病之病史，家屬認為，呂男是因工作期間經常超時加班，導致出血性腦幹中風死亡，確實屬於過勞死。因此家屬提出訴訟，請求公司賠償家屬共856萬餘元。但一審法院審理後，駁回家屬請求，家屬上訴第二審。

高等法院審理時，山隆通運辯稱，呂男與其他司機的出勤紀錄，都是以營運日報表為主，沒有另外備製出勤紀錄，顯見並無超時工作的問題。不過高院認為，呂男每趟出車前，必須先將貨物裝車，裝車的時間並未記錄在日報表上；而高院估計，每趟出車前最少需花費1.5小時裝貨，所以須加計進工作日報表內。

從而，高院重新計算呂男的工時，發現他在案發前6個月內，有多月達到月平均加班時數超過45小時，確實屬於過勞，最後因職業促發腦血管及心臟疾病。經過計算後，高院改判准公司須賠償486萬6368元。