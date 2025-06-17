　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

每月加班45hrs司機中風猝死　法官認定「過勞」判獲賠486萬

▲▼卡車,貨車,貨櫃車。（圖／CFP）

▲呂姓貨車司機工作期間腦幹出血，送醫不治，經認定為過勞死。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

擁有多家連鎖加油站的股票上市山隆通運公司，旗下的呂姓貨車司機於2017年間送貨時，突然左半邊麻痺、腦幹出血，送醫急救後仍不治。家屬求償856萬餘元，一審駁回。案經上訴，高等法院二審審理後，改認定司機確實是過勞死，逆轉改判公司須賠償486萬餘元。可上訴。

本案的雇主為山隆通運公司，依照該公司官網資料指出，山隆通運成立於1976年成立，原是國內最大工業用紙廠商正隆集團旗下貨運公司，1997年股票上市，代碼2616。公司於1998年開始經營連鎖加油站，官網指出，目前全國擁有80處加油站據點。但依經濟部統計資料顯示，山隆目前營運71座加油站，站數比為2.85%，是排名全國第7的連鎖加油站公司。

至於本案判決指出，呂男2015年6月起受雇於山隆通運公司，擔任貨車司機，工作內容除送貨外，尚須於第1趟次出車前、最末趟次回來後進行理貨、疊貨，假日也經常加班。而呂男在2017年3月底，中午開著貨車要送貨到台玻公司新竹廠門口時，突然感到身體左半邊麻痺、視線模糊，經送醫診斷為腦幹自發性出血。住院治療多日，仍在5月25日因出血性腦幹中風引發之急性心肺衰竭死亡。留下年邁的父母與妻子、兩名幼女。

由於呂男並無腦血管或心臟疾病之病史，家屬認為，呂男是因工作期間經常超時加班，導致出血性腦幹中風死亡，確實屬於過勞死。因此家屬提出訴訟，請求公司賠償家屬共856萬餘元。但一審法院審理後，駁回家屬請求，家屬上訴第二審。

高等法院審理時，山隆通運辯稱，呂男與其他司機的出勤紀錄，都是以營運日報表為主，沒有另外備製出勤紀錄，顯見並無超時工作的問題。不過高院認為，呂男每趟出車前，必須先將貨物裝車，裝車的時間並未記錄在日報表上；而高院估計，每趟出車前最少需花費1.5小時裝貨，所以須加計進工作日報表內。

從而，高院重新計算呂男的工時，發現他在案發前6個月內，有多月達到月平均加班時數超過45小時，確實屬於過勞，最後因職業促發腦血管及心臟疾病。經過計算後，高院改判准公司須賠償486萬6368元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」　緊貼約會全認了
快訊／大谷二刀流復出飆速161、敲雙安2打點　道奇6比3擊敗
小改款HR-V正式發表　3款降價
快訊／攻城獅「大洗牌」！　宣布4人不續約
血洗！以色列空襲224死　醫院淪煉獄
八方雲集「經典1口味」鍋貼不賣了？網喊：以後吃什麼　業者回應
外交部：280台灣人尚在以色列、已16人撤離　伊朗則有9人
台灣入境新制！通關3分鐘搞定
快訊／國家警報響！新北宜蘭大雷雨轟2小時　防冰雹強陣風

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／黨部主委淪階下囚！黃呂錦茹關押近2月　下午4點召開接押庭

鄭文燦涉貪案下午再開庭　華亞二期開發會議記錄成攻防焦點

快訊／高雄白車遭撞翻「排氣管狂竄濃煙」！路人全衝上前救援

富二代、法官兒搞詐撈1.5億「買豪車開性愛趴」輕判　檢將上訴

賴清德台中視導「海馬斯多管火箭」　喊再編國防預算：盼不分朝野支持

印尼移工專偷故障機車「放感情」改車再賣掉　躺車旁睡覺

苗栗率先推動移工「結帳還鄉」專案　鍾東錦：沒收詐團武器

台灣入境新制！10/1電子A卡上路　外來旅客通關3分鐘搞定

駕駛未禮讓救護車被抓包毒駕　一查已3犯！結局慘了

國6國姓1號隧道小貨車側翻　車斗內滿載礦泉水部分散落路面

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

快訊／黨部主委淪階下囚！黃呂錦茹關押近2月　下午4點召開接押庭

鄭文燦涉貪案下午再開庭　華亞二期開發會議記錄成攻防焦點

快訊／高雄白車遭撞翻「排氣管狂竄濃煙」！路人全衝上前救援

富二代、法官兒搞詐撈1.5億「買豪車開性愛趴」輕判　檢將上訴

賴清德台中視導「海馬斯多管火箭」　喊再編國防預算：盼不分朝野支持

印尼移工專偷故障機車「放感情」改車再賣掉　躺車旁睡覺

苗栗率先推動移工「結帳還鄉」專案　鍾東錦：沒收詐團武器

台灣入境新制！10/1電子A卡上路　外來旅客通關3分鐘搞定

駕駛未禮讓救護車被抓包毒駕　一查已3犯！結局慘了

國6國姓1號隧道小貨車側翻　車斗內滿載礦泉水部分散落路面

必勝客一公尺派對盒升級！15種比薩+10款副食　雙北可外送

溜馬8人季後賽得分破175！　第5戰雖敗仍締造NBA紀錄

關穎「神隱電視圈」罕揭原因！　認了曾失控：我實在是太不會講話

溜馬哈利波頓腿傷成「未爆彈」！　主帥卡萊爾：身上有傷很正常

快訊／黨部主委淪階下囚！黃呂錦茹關押近2月　下午4點召開接押庭

鄭文燦涉貪案下午再開庭　華亞二期開發會議記錄成攻防焦點

陳明文遭爆炒地皮！出席茶改場協調會施壓　蔡易餘3點聲明

台灣人瘋運動旅遊「業者曝訂單暴增200%」　最愛目的地是日韓泰

吳婉君暫離台灣「真正目的全說了」！多倫多尷尬出狀況：荒謬大師

快訊／高雄白車遭撞翻「排氣管狂竄濃煙」！路人全衝上前救援

【結束大陸行】館長回來了！機場湧支持者接機

社會熱門新聞

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

新南向吸引「泰國小姐姐」來台淘寶　揭黑幫剝皮價

王文洋的「性掮客」曝光！　前媒體高層財色雙抽

雪隧超誇張一幕！母女吵架下車開打

30歲女因身份複雜　替「王文洋生子」只能偷養

台中黑戶青年「明天21歲生日」！里長請吃人生首次速食

海陸2特勤中士救5國中生 英雄身分曝光

北捷新蘆線傳男車廂內高聲吵鬧　一旁乘客急往後閃畫面曝

更多熱門

相關新聞

刺死情敵還喊「兄弟加油」　醋男判無期定讞

刺死情敵還喊「兄弟加油」　醋男判無期定讞

台北市內湖區2023年3月間爆發一起情殺案件，當時年僅25歲的高姓男子不滿女友分手後，與45歲的潘姓男子交往，憤而以折疊刀猛刺多刀殺害潘男。行兇後還向對方假喊「兄弟，加油！」一審士林地院的國民法官將他重判無期徒刑，高院二審維持。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

「2檔股票」他只買1股　每年爽領衛生紙！內行推爆

「2檔股票」他只買1股　每年爽領衛生紙！內行推爆

高院對鍾文智略式裁定　檢方抗告遭駁回

高院對鍾文智略式裁定　檢方抗告遭駁回

「天堂M」機率不實！公平會開罰遊戲橘子200萬確定

「天堂M」機率不實！公平會開罰遊戲橘子200萬確定

被取消的夢想？從台大碩士遭駭放棄錄取　談校園資安與法律責任

被取消的夢想？從台大碩士遭駭放棄錄取　談校園資安與法律責任

關鍵字：

法律人權山隆司機送貨血汗過勞死賠償二審高等法院

讀者迴響

熱門新聞

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

今全台變天！　「雨最大」地區曝

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

29歲人妻護理師轉戰AV界

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

黑熊學院推1380元防災盒！醫：單買450元

新南向吸引「泰國小姐姐」來台淘寶　揭黑幫剝皮價

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！王星越：這是我爸

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面