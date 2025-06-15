「2檔股票」他只買1股　每年爽領衛生紙！內行推：超划算

▲原PO只買一股就爽領一串衛生紙。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

買1股也很有成就感！有網友直呼，他只買正隆與山隆1股，每年都爽領衛生紙，同時也替親友一起領取，導致後車箱被130包塞爆。文章引發討論，網友紛紛驚呼，「明年買起來」、「我同事都叫我各買一股，他要換衛生紙，他在拿7-11禮物卡100元給我」。

一名網友在Threads分享，後車箱被衛生紙塞爆的情景，他只有買山隆、正隆各一股，每年到了股東會，總有滿滿的收穫，「年年領一袋，兩家加起來目前股價不到100元，還搶啥衛生紙！」

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原PO還笑稱，今年領了第4年，順道替親友領取，後車箱一口氣塞了130包之多，「滿載目標落在140包應該就塞不下了！」

底下網友紛紛熱議，「山隆和正隆真的是超划算的投資」、「聰明欸，衛生紙富翁～還春風的」、「還是厚的衛生紙，超划算」、「明年買起來」、「越來越多人知道之後...以後會不會一袋變一包」、「衛生紙縮水了，10包變6包」。

也有股民分享，「我同事都叫我各買一股，他要換衛生紙，他在拿7-11禮物卡100元給我」、「我們家也是這樣欸，有玩股票的帳號都去買一股」、「我還組了小互助會，因為要去特定地方領，高雄兩個點位置差很多，所以我們會互換兌換券，我山隆通知單來了，就全部和對方換正隆，然後再各自去領」。

但也有人質疑，「一袋？光花那個時間車程專程去領都不止一袋的錢，根本不划算」。內行人則解釋，「長期就划算，他只要一股就能領，現在算一股18元加最低手續費20元好了，代領費一年20元連領10年，一袋成本才22元，算一下通膨跟衛生紙漲價，不划算嗎？」

實際查看上周五（13日）山隆（2616）與正隆（1904）收盤股價，分別為15.35元、17.3元。說到一股就能領紀念品，除了上述兩家，日前也有網友在Dcard分享，「1712 興農、1217 愛之味、1722 台肥與2880 華南金」也是不限持股數，讓小資族也能感受當股東的成就感。