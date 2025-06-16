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多刀刺死情敵還假喊「兄弟加油」　醋男遭判無期徒刑定讞

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲男子因複雜的三角關係而殺害情敵，重判無期徒刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台北市內湖區2023年3月間爆發一起情殺案件，當時年僅25歲的高姓男子不滿女友分手後，與45歲的潘姓男子交往，憤而以折疊刀猛刺多刀殺害潘男。行兇後還向對方假喊「兄弟，加油！」一審士林地院的國民法官將他重判無期徒刑，高院二審維持。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

判決指出，高男年紀比前女友廖姓女子還小1歲，2人分手後，廖女轉而與45歲的潘男交往。但廖女仍與高男聯繫，2人還經常見面，演變成複雜的三角關係。案發於2023年3月21日，凌晨1時30分高男到廖女在內湖區的住處按鈴，由潘男應門後，開門讓他進入。高男進入房間後，喚醒正睡眠中的廖女，廖女因被叫醒而不滿，隨手丟擲寫字板。

眼見女友發脾氣，又不滿高男深夜來找女友，潘男向廖女嗆聲「別以為我不敢動他」，並取出尖刀劃傷高男右臉耳際。廖女不甘示弱，拿出手機報警，潘男上前搶奪手機。在一旁的高男立刻對潘男鎖喉，但遭潘男甩脫。高男大怒，抽出隨身攜帶的折疊刀，朝潘男一陣猛刺；潘男頭頸部、手部、胸部等身體多處受有多重銳器割傷，倒臥血泊中。

廖女母親聽到爭吵聲後，前來查看，發現慘案，趕緊報警。警消人員趕緊將潘男送醫，但他因失血過多，到醫院急救前已無呼吸、無心跳，經過急救後又因缺氧缺血性腦病變併發肺炎而死亡。至於犯案的高男非常冷靜，當下就要求與廖女串供，並清洗血跡；甚至警消人員到場時，高男還假情假意地對潘男喊話「兄弟，要加油，我相信你。」隨即被帶走、羈押至今。案經檢方偵查終結後，依照殺人罪嫌提起公訴。

一審士林地院國民法官將他重判無期徒刑，案經上訴，高等法院二審駁回上訴，維持無期徒刑。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

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