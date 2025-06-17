台中21歲屁孩胸口頂撞警！下秒慘遭過肩摔　友急喊執法過當

記者許權毅、黃資真／台中報導

台中一名21歲張姓男子昨(16日)凌晨12時許找來友人，在大肚區遊園路一段的超商前聚集討論談判事宜，員警獲報到場後，張男卻無故撞擊員警，因而遭過肩摔壓制，過程中旁人怒吼「執法過當」試圖制止，但最終張男仍被帶回警局，後續將依法偵辦。

▲台中一名21歲男子無故用身體衝撞員警，遭過肩摔壓制。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



畫面中可以看見，在此前白衣男疑似就有推撞員警的舉動，員警走上前質問「撞什麼撞啊」，白衣男看似毫不在意，手插口袋用胸口再度推撞員警胸脯一次，結果下秒立刻遭對方過肩摔壓制，一旁友人立刻大吼制止「執法過當喔！」，言行十分荒謬。

警方回應，員警於16日凌晨12時許巡邏，行經遊園路一段前見年輕人聚集並將車輛停放轉角，遂上前盤查，得知張姓男子日前因與他人發生衝突，遂於當時聚眾意圖滋事，員警因此告誡並命令眾人離開散去。

未料，過程中張男無故以身體撞擊員警，為維護執法秩序，且現場仍有聚集情形，為排除事態擴大，遂依法即時制止並帶返所調查，本分局依社會秩序維護法及刑法妨害秩序方向偵辦。

烏日分局呼籲，員警依法執行公務，請理性配合出示相關證件，切勿以言語、動作干擾公務執行或危害執法人員之人身安全，因而衍生不必要之情事。