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社會 社會焦點 保障人權

21歲男變黑戶！市府帶他健康檢查、打疫苗　親子鑑定辦身分證

▲▼ 。（圖／里長蘇乙青提供）

▲台中一名21歲男子多年來未報戶口成為黑戶，市府現組成協助小組，要幫青年取得身分與戶籍。（圖／里長蘇乙青提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市一名21歲黃姓青年因出生至今都未報戶口成為黑戶，因露宿街頭被通報安置才遭發現，事件曝光後台中市政府副秘書長張大春立即召集社會局、民政局、警察局、教育局與衛生局，組成跨局處協助小組，將儘速幫青年取得身分與戶籍，以利後續安排復學、就業、居住等相關事宜。

有關青年的身分和戶籍，爸爸向警方表示，青年的媽媽是外籍移工，兩人曾共同撫養孩子但沒有婚姻關係；所以，社工也聯繫父親，先取得出生證明等相關文件，協助父子做親子鑑定，並辦理認領登記。待協助青年取得身分，再討論接下來的生活規劃及國民補習教育資源；因為青年也期待可以工作自立，若有適合的工作機會也會媒合轉介，積極輔導他回歸社會。

這幾日因為媒體報導，大批媒體守候黃父，讓市府一度聯繫不上黃父；另，原定今天發現黃男是黑戶的里長蘇乙青也向媒體透露，因為情況變得太過混亂，因此今天原本要帶黃男去吃人生第一次速食也被迫取消，暫時不會前往再探視黃男。

黃姓男子自述沒有戶籍證件，從小被爸爸要求待在租屋處不得外出，也沒有受過教育，目前暫時安置於臨時收容處所，餐食與基本生活照顧無虞，白天由生活輔導員帶領參加活動，加強他的人際互動和生活自理能力。因為青年自述過去生病都是吃爸爸買的成藥，沒有去過醫院，為了確認青年的身體狀況，市府也將專案協助帶他做健康檢查，以及確認是否需要補接種疫苗。

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