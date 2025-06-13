驚喜慶生卻發現「丈夫已斷氣」！　印尼人妻情緒潰堤

▲人妻捧蛋糕來到床前，才發現丈夫已經在睡夢中過世。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

印尼一名人妻想替丈夫驚喜慶生，她帶著2個女兒們，手捧蛋糕悄悄走進房間裡，才發現老公已在睡夢中去世，此過程都被手機鏡頭拍下。

影片中，人妻手捧插滿蠟燭的生日蛋糕，輕聲叫喚「熟睡中」的丈夫，卻發現對方毫無反應。她很快察覺到不對勁，趕緊把蛋糕放到桌上，猛力搖晃老公，卻發現對方身體已經呈現僵硬狀態，顯然斷氣多時。

母女3人原本懷抱興奮情緒，想要替丈夫和爸爸慶生，不僅準備驚喜蛋糕，還特地拿出手機拍攝過程，未料錄下發現噩耗的瞬間。

mStar等外媒報導，這起事件6日發生在西巴布亞省，死者據稱是一名地方領袖。婦人的姊姊奧查（Ocha Rnq）將這段影片分享至TikTok，並且感嘆道，妹夫的生日與忌日都是6月6日，「沒有給老婆和孩子添麻煩……再見了，妹夫。」

影片一出，引來大批網友留言安慰，「這將帶來畢生的心理創傷」、「太心碎了，願這一家人堅強渡過」、「親愛的上天，請保佑這名母親和她的孩子們」。