爆炒地皮　前立委嗆農業部長音檔曝光

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爆炒地皮　前立委陳明文嗆農業部長音檔曝光

前立委陳明文遭控不請自來，在會議中對官員下指導棋、嗆聲。（讀者提供）

▲前立委陳明文遭控不請自來，在會議中對官員下指導棋、嗆聲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

4年前，農委會規劃將茶改場從桃園楊梅遷到嘉義番路，時任立委的陳明文的妻子，低價買入6筆番路土地，若茶改場順利南遷，地價將大漲，但農委會升格農業部後，卻以經費過高、番路土地不適合種茶樹等理由，推翻南遷案。目前完全沒有公職身分的陳明文聽到消息，無法接受，本月初不請自來，跑到立委蔡易餘邀集的會議，大聲喝斥農業部官員，要求南遷案不得停止，被質疑是為土地增值利益綁架政策，行徑十分誇張！

4年前，農委會規劃把茶改場從桃園遷到嘉義番路，但後來胎死腹中。（嘉義縣政府提供）

▲4年前，農委會規劃把茶改場從桃園遷到嘉義番路，但後來胎死腹中。

投訴人A先生向本刊指出，6月4日，立委蔡易餘考察嘉義縣農經建設概況時，陳明文竟現身會議，當場要求蔡易餘作成決議，要茶改場仍以南遷總場至嘉義番路為目標，不可再變動場址及面積、原規畫設計等。更誇張的是，陳聽到官員簡報新設梅山試驗站，因鑽探後有地質安全性之虞，他竟於會議中勃然大怒，要求不准終止。經與會者協調後，改請茶改場於半年內要完成另外擇址，令在場公務員難以接受。

陳明文的妻子低價買入番路段6筆土地，引發綁架政策的聯想。

▲陳明文的妻子低價買入番路段6筆土地，引發綁架政策的聯想。

投訴人A先生指出，陳明文擔任立委期間，他的妻子買了嘉義縣番路段共6筆土地，同年，陳多次質詢農委會主委陳吉仲，要求把茶改場楊梅總場，遷建至嘉義縣番路段。但茶改場南遷案經評估，但土壤條件原本就不適合種植茶樹，且需耗費39億多元鉅資購地、補償安置，農業部本就無意南遷至此。

行政院認為茶改場南遷案有諸多問題，要求農業部審慎規劃。（讀者提供）

▲行政院認為茶改場南遷案有諸多問題，要求農業部審慎規劃。

A先生表示，若茶改場成功南遷，該土地將可由國土計畫法中的「國保1」改為「城鄉發展2-1」，意即由不可開發地區變成可開發之土地，地價將隨之上揚，陳恐有藉此謀利之虞。

不過，行政院於今年3月，針對該計畫的經費、規劃仍有意見， 二案目前均尚未通過。A先生認為，茶樹不是典型保水樹種，根本不建議大量種植於山坡地，政府應審慎思考茶改場南遷計畫，同時呼籲檢調介入，調查是否有貪瀆等不法情事。

陳明文回應
針對指控，陳明文指出，他在擔任立委期間就對茶改場南遷、梅山試驗站議題相當關注，當日是以前立委身分出席，詢問農業部推展這兩項計畫的進度，並非施壓官員。他表示，茶改場從楊梅遷至番路，是前行政院長蘇貞昌時期就核定，當時選定的地點就是阿里山公路旁的牛埔農場，方圓5公里內大概都是台糖土地，周邊沒有私人土地可以交易，跟炒作當地房地產一點關係都沒有。


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