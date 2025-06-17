被前同事狂追2年！妙齡女收千條騷擾訊息「我得相思病」...不忍了

▲女子收到男子傳來近千條簡訊，讓她不堪其擾。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

大陸一名劉姓女子於2023年底在江西省一家機構做義工，因工作關係認識了一名張姓男子。期間，劉女多次收到張男發送的曖昧訊息，她均未回覆，次年3月離開機構後，便將對方封鎖。沒想到，張男仍不斷騷擾，甚至以「前男友」的名義跑到劉女位於湖南湘潭的爺爺家找人，時間長達2年，讓她忍無可忍。

根據《紅星新聞》報導，劉女回憶，她於2023年在江西某機構做義工，因工作關係認識了張男。期間，張男曾發送一些態度曖昧的微信信息，她沒有回覆。次年3月劉女選擇離開機構、封鎖張男微信。儘管如此，張男此後仍幾乎每天都向她發送短信，甚至以「前男友」的名義跑到劉女位於湖南湘潭的爺爺家尋人。

2024年9月，劉女更換了手機號，然而只過了近半年，新手機再次收到了騷擾短信。張男聲稱自己患了相思病，他還認為自己只是正常追求劉女，並沒有影響到她的親屬。

日前張男已向劉女道歉，並承諾不再「追求」對方。針對男方說法，劉女說張男已不是第一次「道歉」了，她根本不相信張某的道歉，也有了考慮報警和進行訴訟的想法。

對此，網友表示，這是單戀陷進去了。也有網友提醒她要注意自己的人身安全。

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