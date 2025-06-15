嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員勸不聽「霸氣出1招」　眾人笑翻：療癒

▲一名婦人搭乘高鐵用包包佔位，不顧勸阻慘被工作人員制裁。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

網搜小組／閔文昱報導

高鐵自由座又見「佔位魔人」！一名女網友近日在臉書社團《爆廢公社》發文分享，她搭乘台灣高鐵從台北前往板橋途中，目睹一位阿嬤用包包佔位，且堅稱「朋友等下會上車」，導致現場其他乘客只能站著。為此，高鐵人員幾經勸導無果後，出手「1招制裁」，讓不爽網友笑喊「看了真療癒」。

原PO指出，當時高鐵自由座車廂內已有不少乘客站立，一位年長婦人卻堅持用包包佔著隔壁座位，儘管高鐵工作人員上前勸導她應讓位給已上車的乘客，但阿嬤始終強調「朋友馬上就來」。最終，雙方溝通無果，工作人員只能下達「最後通牒」，告知若堅持佔位，就得替「包包」買一張到目的地的全票。

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聽到要付錢買票，阿嬤才趕緊將包包拿起，但工作人員仍依照規定要求她補上一張台北到板橋的全票，讓原PO看了不禁直呼「ㄏ ㄏ好喜歡這個結局，最討厭這種佔位魔人」。

貼文一出，不少網友紛紛留言，「這時侯全車應該要拍手叫好」、「工作人員處理得好，該讓這種人付出代價！」、「很棒的做法，使用者付費呀」、「爽，高鐵就是要抓這種有錢沒處花的」、「為了對朋友好，傷荷包也應該」、「有補那一小段真的很療癒」、「難得的好結局，讚」、「這種處置方式超棒」。