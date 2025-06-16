高雄警界傳憾事！小港偵查隊副隊長警察節前夕病逝　同仁哀悼

▲ 高雄市警察局小港分局。（資料照／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市警察局小港分局偵查隊副隊長戴朝東，本月初在家中突感身體不適、出現頭暈症狀，隨即住院接受治療。不料病情惡化迅速，轉入高雄長庚醫院後一度心跳停止，醫療團隊緊急裝置葉克膜搶救，仍於14日下午不幸辭世，享年53歲。消息傳來，令警界同仁及昔日好友深感震驚與哀痛，尤其在警察節即將到來之際，更讓人無限感傷。

據了解，戴朝東為警大第67期刑事系畢業生，從警多年，服務期間表現傑出，無論在刑事局、保二總隊或高雄市警局，他始終扮演著衝鋒陷陣、守護社會安全的角色。他曾偵辦多起重大案件，如仿冒有機蔬菜標章、盜版汽車配件、非法影音串流設備等，對抗犯罪從不退縮。

除了辦案能力出色，戴朝東更以風趣的談吐與溫和的性格深受同仁喜愛。他不僅是可靠的夥伴，更是許多學弟妹心中的榜樣。他曾多次受邀至民間企業擔任講師，講授防盜版與犯罪預防，致力將專業知識帶出警界，回饋社會。他曾有機會北上升遷，但因不忍離家，他選擇留在南部。

去年8月他從市刑大轉任小港分局偵查隊副隊長，不料不到一年便因病辭世，留下無限遺憾，讓眾多共事過的同仁與昔日同窗感到震驚與悲痛。許多人形容他，「總是笑著走進辦公室，從不帶來壓力，卻總能帶來鼓舞。」