　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣府赴馬深耕觀光市場　與旅遊公會簽署合作備忘錄

▲台東縣府赴馬深耕觀光市場。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣府赴馬深耕觀光市場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為深化台東觀光在馬來西亞市場的能見度與品牌形象，台東縣政府6月10日於吉隆坡舉辦「台東慢漫遊」主題觀光推介會，並於6月11日與馬來西亞華人旅遊業公會（MCTA）正式簽署觀光合作備忘錄（MOU），為未來雙邊觀光交流奠定長期穩固的合作基礎。

此次推介活動由台東縣政府交通及觀光發展處副處長洪國欽代表出席，邀集駐馬來西亞台北經濟文化辦事處公使卜正珉、台灣觀光署駐吉隆坡辦事處主任周士弼，以及馬來西亞當地旅行業者與媒體逾40人共襄盛舉。會中除介紹台東四季主題旅遊、特色景點及獎勵旅遊補助方案外，現場更設置紅烏龍茶品茗與原住民服飾體驗區，讓與會者透過五感深度感受台東的文化魅力與旅遊價值。

知名馬來西亞網紅Jason賈森也受邀出席，分享其在台東的旅遊經驗。他表示，台東不僅擁有壯麗的縱谷與東海岸風光，更具濃厚人情味與療癒氛圍，是令人流連忘返的「心靈桃花源」。

翌日（6月11日），台東縣府代表拜訪MCTA總會，並由副處長洪國欽與總會長劉偉康共同簽署觀光合作備忘錄，啟動雙邊旅遊交流合作平台。洪國欽指出，台東擁有豐富自然生態與多元原住民族文化，極具國際觀光發展潛力。縣府自去年起積極深耕馬來西亞市場，今年除拜訪MCTA，也與馬來西亞旅行社協會（MATTA）、黃金旅遊、GTT、中華航空等單位展開交流，期望推動包機直航、強化台東於東南亞旅遊市場的能見度。

MCTA總會長劉偉康表示，對此次合作深感期待，未來將持續與台東加強在旅遊資源、產品包裝與市場推廣等方面的合作，並表達對促成雙邊包機航班的高度支持與關注。

卜正珉公使則在推介會中致詞指出，台灣之所以迷人，在於各地擁有獨特文化風貌與自然景觀，尤以台東為例，其豐富的原住民文化與靜謐山海景緻，是旅客深入體驗台灣文化底蘊的重要地區。

台東縣政府表示，未來將持續推動國際觀光行銷與業界合作，透過策略結盟與文化推廣，將台東「慢經濟」、「慢旅行」的品牌形象擴展至更多國際市場，吸引更多國際旅客來訪體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
638 4 1674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」
蔡語芯閨蜜團下跪　律師喊噁心：變植物人你們照顧？
徵不到人！城隍廟「提早打烊」　月薪曝
蔡語芯打牛奶針喪命　相驗後擇日解剖
快訊／印航收「炸彈威脅」返航！　空服員廁所找到bomb字條

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南仁德異味有解！環保局108顆感測器　裁罰破1900萬減案39%

回峽谷的家看看「與天祥有約」暑假3場　免費名額有限

嘉藥論壇聚焦GMP接軌與PIF制度　搭建產學綠色轉型平台

台東縣府赴馬深耕觀光市場　與旅遊公會簽署合作備忘錄

樂高登陸古都！　台南首間授權專賣店進駐南紡積木吸睛

農廢再利用！露燃無法提升土肥　創新+環保新選擇

熱帶低壓狂灌台南！　南寧街路樹倒塌警雨中拉封鎖線守安全

酒後爆口角「水果刀刺死好友」　花蓮男罪證確鑿聲押獲准

提升就業競爭力　青少年職涯規劃研習營受理報名中！

子宮肌瘤引發大出血　婦科醫教您如何戰勝肌瘤無傷通關

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【火爆場面】癌末家屬門禁時間轉院爆口角　控主任恐嚇

【館長合體汪小菲】館長曝李進良牽線 跟汪小菲吃晚餐

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力

台南仁德異味有解！環保局108顆感測器　裁罰破1900萬減案39%

回峽谷的家看看「與天祥有約」暑假3場　免費名額有限

嘉藥論壇聚焦GMP接軌與PIF制度　搭建產學綠色轉型平台

台東縣府赴馬深耕觀光市場　與旅遊公會簽署合作備忘錄

樂高登陸古都！　台南首間授權專賣店進駐南紡積木吸睛

農廢再利用！露燃無法提升土肥　創新+環保新選擇

熱帶低壓狂灌台南！　南寧街路樹倒塌警雨中拉封鎖線守安全

酒後爆口角「水果刀刺死好友」　花蓮男罪證確鑿聲押獲准

提升就業競爭力　青少年職涯規劃研習營受理報名中！

子宮肌瘤引發大出血　婦科醫教您如何戰勝肌瘤無傷通關

伊朗媒體嗆「準備終結以色列政權」！　　無人機、飛彈飛入約旦

台南仁德異味有解！環保局108顆感測器　裁罰破1900萬減案39%

楊謹華不捨尪出差「踩上車討親」！被拍58秒恩愛畫面 網：嫁對人了

快訊／12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

獲頒TPBL年度啦啦隊員　Taishin Wonders菲菲：真的假的啦

印度客機失事！習近平向印度與英國領導人致慰問電

「車模界林志玲」閨蜜團下跪　律師喊噁心：變植物人你們照顧？

回峽谷的家看看「與天祥有約」暑假3場　免費名額有限

嘉藥論壇聚焦GMP接軌與PIF制度　搭建產學綠色轉型平台

6年後失智人口破68萬！門諾「麥得飲食」餐盒　啖美食又防失智

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

地方熱門新聞

2025桃園總舖師辦桌活動　6/12開放網路認桌

子宮肌瘤引發大出血　如何戰勝肌瘤無傷通關

台南之光！陳胤泰會考奪全國榜首陳亭妃請益「高分心法」

台中工地驚傳熱衰竭猝死　男口吐白沫亡

熱帶低壓狂灌台南！南寧街路樹倒塌警雨中拉封鎖線守安全

北區國稅局說明個人申報海外所得　注意事項

保六總隊長變身甜點師　親手做芋圓慰勞同仁

2025世界海洋日在桃園展覽　聚焦海洋塑膠危害

一層53戶似「城中城」！高雄大樓火警2人送醫

周氏蝦捲員工「廚餘倒回滷鍋」　衛生局火速查出4缺失

樂高台南首間授權專賣店進駐南紡積木吸睛

桃園推健康管理計畫　籲慢性病者追蹤回診

基隆青年實習計畫開跑　邱佩琳：打造在地職涯起點

酒後爆口角水果刀刺死好友　花蓮男聲押獲准

更多熱門

相關新聞

71歲阿北身體不適　騎車衝進民宅

71歲阿北身體不適　騎車衝進民宅

台東市更生北路13日上午傳出一起機車自撞事故，造成一名年約71歲的林姓騎士受傷送醫。台東警察分局於9時34分接獲報案後，立即派員趕赴現場進行交通疏導，並配合消防人員協助救護工作。

女遇假交友詐騙　台東警聯手超商阻詐

女遇假交友詐騙　台東警聯手超商阻詐

台東警強勢攻堅！擁槍毒犯睡夢中遭逮

台東警強勢攻堅！擁槍毒犯睡夢中遭逮

台東槽車失控跨對向車道　猛衝入路旁樹林

台東槽車失控跨對向車道　猛衝入路旁樹林

快訊／台東強風暴雨浪高2m！離島交通航班全中斷

快訊／台東強風暴雨浪高2m！離島交通航班全中斷

關鍵字：

馬來西亞旅遊台東

讀者迴響

熱門新聞

蔡語芯拔管　閨蜜團下跪求等等畫面曝光

墜機前「所有東西都故障」影片流出

全球10年來最嚴重空難！印度客機撞學生宿舍294死

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

印度客機墜毀　「11A男乘客」奇蹟生還

墜機前最後自拍　印度醫師一家5口全數罹難

即／大雨狂下高雄多處積水　畫面曝

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

車模牛奶針送命！醫曝「暗黑內幕」：根本在玩命

印航墜機唯一倖存者　驚險逃生細節曝光

即／老牌「支付平台」疑洗錢50億　董座6人收押

印墜機乘客生還　自己走出殘骸影片曝光

即／以色列空襲伊朗　全國進入緊急狀態

更多

最夯影音

更多

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面