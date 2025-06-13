台東縣府赴馬深耕觀光市場　與旅遊公會簽署合作備忘錄

▲台東縣府赴馬深耕觀光市場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為深化台東觀光在馬來西亞市場的能見度與品牌形象，台東縣政府6月10日於吉隆坡舉辦「台東慢漫遊」主題觀光推介會，並於6月11日與馬來西亞華人旅遊業公會（MCTA）正式簽署觀光合作備忘錄（MOU），為未來雙邊觀光交流奠定長期穩固的合作基礎。

此次推介活動由台東縣政府交通及觀光發展處副處長洪國欽代表出席，邀集駐馬來西亞台北經濟文化辦事處公使卜正珉、台灣觀光署駐吉隆坡辦事處主任周士弼，以及馬來西亞當地旅行業者與媒體逾40人共襄盛舉。會中除介紹台東四季主題旅遊、特色景點及獎勵旅遊補助方案外，現場更設置紅烏龍茶品茗與原住民服飾體驗區，讓與會者透過五感深度感受台東的文化魅力與旅遊價值。

知名馬來西亞網紅Jason賈森也受邀出席，分享其在台東的旅遊經驗。他表示，台東不僅擁有壯麗的縱谷與東海岸風光，更具濃厚人情味與療癒氛圍，是令人流連忘返的「心靈桃花源」。

翌日（6月11日），台東縣府代表拜訪MCTA總會，並由副處長洪國欽與總會長劉偉康共同簽署觀光合作備忘錄，啟動雙邊旅遊交流合作平台。洪國欽指出，台東擁有豐富自然生態與多元原住民族文化，極具國際觀光發展潛力。縣府自去年起積極深耕馬來西亞市場，今年除拜訪MCTA，也與馬來西亞旅行社協會（MATTA）、黃金旅遊、GTT、中華航空等單位展開交流，期望推動包機直航、強化台東於東南亞旅遊市場的能見度。

MCTA總會長劉偉康表示，對此次合作深感期待，未來將持續與台東加強在旅遊資源、產品包裝與市場推廣等方面的合作，並表達對促成雙邊包機航班的高度支持與關注。

卜正珉公使則在推介會中致詞指出，台灣之所以迷人，在於各地擁有獨特文化風貌與自然景觀，尤以台東為例，其豐富的原住民文化與靜謐山海景緻，是旅客深入體驗台灣文化底蘊的重要地區。

台東縣政府表示，未來將持續推動國際觀光行銷與業界合作，透過策略結盟與文化推廣，將台東「慢經濟」、「慢旅行」的品牌形象擴展至更多國際市場，吸引更多國際旅客來訪體驗。