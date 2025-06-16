用聲音留下最後的心願　安南醫院器捐宣導推創新聲紋卡

▲台南市立安南醫院回應器官捐贈宣導月，推出聲紋卡倡導「願滿‧圓滿」理念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「說出來的願望，更容易被實現。」為回應財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心6月「器官捐贈宣導月」，台南市立南醫院社工室推出系列宣導行動，以「願滿，圓滿」為主題，邀請民眾留下心聲、傳遞愛意。

其中最受矚目的亮點，便是「器官捐贈聲紋卡」的推廣。聲紋卡讓支援器捐的民眾在簽署同意書時，錄下自己對家人的一段話，當親屬聽見這段聲音，不僅能更深刻感受捐贈者的心願，也可能成為跨越情感難關、促使器官順利捐出的關鍵力量。

安南醫院社工室指出，器官捐贈不僅需本人同意，實務上也需親屬最終決定是否執行。許多家庭在突如其來的悲痛中難以做出決定，導致器捐意願難以落實。如今透過聲音記錄這份「最後的心聲」，能讓「願滿」化為「圓滿」，讓愛的延續不只是理念，而是真實可行的行動。

為深化民眾認識與支援，安南醫院將於6月24日上午在第一醫療大樓門診大廳舉辦器捐宣導活動，現場安排有獎徵答、塗鴉彩繪、繪本閱讀等互動項目，鼓勵親子一同了解器捐意義，並勇於與家人討論「如何留愛人間」。

此外，安南醫院社工室也長期辦理器官捐贈勸募業務，於第一醫療大樓設有「器官捐贈同意書」索取處，每月定期辦理宣導活動，並協助簽署後的意願書寄送至衛福部，為民眾在健保卡內註記器捐意向，將生死議題轉化為愛與延續的契機。