「你停我再停」！　伊朗爆：美軍助攻以色列空襲

▲以色列襲擊後，德黑蘭一處油庫起火。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

伊朗外交部副部長阿拉奇今日表示，若以色列停止對伊朗的軍事行動，德黑蘭方面也將停止對以國的攻擊。

根據法新社報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）與多國外交代表會談時強調：「我們的行動是出於自我防衛，這是正當且必要的反應。只要對方的挑釁終止，我們也會停止反制。」

阿拉奇指出，以色列自13日以來對伊朗核設施進行的空襲，已經觸及了新的紅線。此外，對波斯灣南帕爾斯（South Pars）天然氣田與其設施的攻擊，顯然是企圖將戰火延燒至伊朗境外。

他並聲稱，德黑蘭掌握證據顯示，美軍在此次以色列對伊強烈轟炸行動中提供了協助。

關於核議題，阿拉奇表示，伊朗願意重新考慮保障其無法製造核武的協議提案，但強調伊朗不會放棄自身在和平利用核能方面的合法權利。

▲伊朗飛彈攻擊以色列。（圖／路透）



他也認為，以色列近期的軍事行動，目的在於破壞德黑蘭與華府間正在進行的核協商。

「以色列政權根本無意與伊朗達成任何形式的核協議，他們既排斥談判，也拒絕尋求外交出路，」阿拉奇說。

此外，他批評聯合國安全理事會（UNSC）對於以色列猛烈打擊伊朗的行動，始終保持沉默，表現出明顯的漠視態度。

▼以色列襲擊德黑蘭南部的德黑蘭煉油廠後煙霧升起。（圖／路透）



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