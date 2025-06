「你停我再停」！　伊朗爆：美軍助攻以色列空襲

▲以色列襲擊後,德黑蘭一處油庫起火。(圖/路透,下同)



記者董美琪/綜合報導

伊朗外交部副部長阿拉奇今日表示,若以色列停止對伊朗的軍事行動,德黑蘭方面也將停止對以國的攻擊。

根據法新社報導,阿拉奇(Abbas Araghchi)與多國外交代表會談時強調:「我們的行動是出於自我防衛,這是正當且必要的反應。只要對方的挑釁終止,我們也會停止反制。」

阿拉奇指出,以色列自13日以來對伊朗核設施進行的空襲,已經觸及了新的紅線。此外,對波斯灣南帕爾斯(South Pars)天然氣田與其設施的攻擊,顯然是企圖將戰火延燒至伊朗境外。

他並聲稱,德黑蘭掌握證據顯示,美軍在此次以色列對伊強烈轟炸行動中提供了協助。

關於核議題,阿拉奇表示,伊朗願意重新考慮保障其無法製造核武的協議提案,但強調伊朗不會放棄自身在和平利用核能方面的合法權利。

▲伊朗飛彈攻擊以色列。(圖/路透)



他也認為,以色列近期的軍事行動,目的在於破壞德黑蘭與華府間正在進行的核協商。

「以色列政權根本無意與伊朗達成任何形式的核協議,他們既排斥談判,也拒絕尋求外交出路,」阿拉奇說。

此外,他批評聯合國安全理事會(UNSC)對於以色列猛烈打擊伊朗的行動,始終保持沉默,表現出明顯的漠視態度。

▼以色列襲擊德黑蘭南部的德黑蘭煉油廠後煙霧升起。(圖/路透)



JUST IN: ???????????????? Iranian ballistic missile successfully strikes oil refinery in Haifa, Israel. pic.twitter.com/IQ6L4XNmzI