女兒婚禮席開252桌！他拒付「200萬婚宴錢」：海鮮又貴又爛

▲婚宴圓滿結束後，新娘父親卻不願付款。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸浙江嘉興桐鄉，近期當地有戶姓錢的人家為女兒舉辦一場聲勢浩大的婚宴，錢姓東家還為此委託相識十多年的豬肉商王師傅負責採購食材，席開252桌，花費高達人民幣52萬元（折合新台幣約205.6萬元）。但在婚宴圓滿落幕後，錢姓東家卻反悔不願付款，理由是海鮮價格過高且品質不如預期。

綜合陸媒報導，整起風波始於4月，當時錢男親自聯繫老友王男，請求協助辦理女兒婚禮，並強調不計成本，只求排場豪華、賓客吃好喝好。

王男身為廚師，又與對方熟識多年，自然全力以赴。他依照錢男的要求，採購大量高級食材，包括東星斑、帝王蟹、大青蟹與澳洲龍蝦，甚至在採購前親自將樣品送至對方確認。錢男並未提出任何異議，王男便放心準備宴席。

而這場婚宴連續舉辦三日，共開設252桌，王男甚至為了這場婚宴，自行墊付全部52萬人民幣的食材費用。

但沒想到宴會結束後，錢男突然翻臉，質疑食材價格過高，甚至懷疑王男從中牟利，拒絕支付費用。錢男甚至進一步要求按照「供貨成本價加20元」結算，並要求提供原始進貨單據。

▲廚師王男所提供的購買單據。（圖／翻攝自微博）

但王男表示，這些海鮮涉及供應鏈商業機密，實難完全公開，並強調自己僅從中賺取7000元人民幣的微利，並出示完整採購清單佐證。

王男也提到，婚宴食材皆經錢男親自過目且當場驗收，整場婚宴期間並未有任何賓客或主辦單位反映食物品質問題。是直到事後討帳，錢男才以品質與價格為由拒絕付款。

面對王男多次催討，錢男選擇避不見面，僅派遣公司負責人趙姓主管與之聯繫。趙男則轉而指控食材有缺斤少兩，但未能提出具體證據。

後續王男的女兒也出面，表示這並非錢男首次「放鴿子」。早在去年雙方曾洽談婚宴事宜，王家已開始備料，最終卻遭臨時取消。考慮雙方多年交情，當時王男選擇忍讓，未追究相關損失，沒想到今年竟再度發生類似情況。

更令人錯愕的是，並非只有王家因此受害。提供250多桌餐具的另一位陳姓業者也提到，自己事先墊付6萬多元設備費用，如今同樣遭錢男拖欠，至今未獲結清。多位相關供應商紛紛表達不滿，控訴錢男辦喜事卻惡意欠款，導致他人資金周轉困難。

整起婚宴費用拖欠款項的事情曝光後，引起大批網友關注與憤慨。多數留言直指錢男「請得起客，卻付不起帳」，更批評其行為損人利己、傷害信任。若按每桌平均花費人民幣2000元計算，整體開銷屬合理範圍，卻以「嫌貴」為由拒付，實屬不道德。許多網友直言「沒錢就別硬辦」、「吃都吃完了才嫌貴，太離譜」。

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