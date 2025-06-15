白牌車運將討車資中陷阱　遭惡煞「槍管塞嘴」痛毆囚禁索30萬

▲台中一名潘男搭霸王車，卻反過來勒贖運將。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名綽號「海王」潘男素行不良，積欠一名駕駛BMW的白牌車司機賴男萬元車資，潘男卻反過來將運將約出，咬他欠賭債300萬，找多名小弟將人圍住，潘男還持空氣槍堵住運將嘴巴，一旁小弟附和「反正我們未成年，殺人不會怎樣！」，賴男遭毆打、囚禁多時，付出30萬才重獲自由，潘遭判11年2月，共犯廖男3年8月。

檢警查，潘男因為搭乘賴男的白牌車，賴男多次載潘男到台北、彰化等地，潘男卻沒給付車資1萬7千元。潘不給錢，卻反過來要跟賴男討錢，找來廖男與4名未成年小弟共謀，佯稱要還賴男車資，雙方在一處河堤談判，潘卻當眾誣陷賴男積欠賭債，賴當場傻眼說，「是你欠我錢吧？怎麼會是我欠你？」

眾人不理會，任由潘男指揮，小弟開始徒手、腳踹毆打賴男，甚至有小弟邊打邊嗆聲，「反正我們未滿18歲，殺人也不會怎麼樣。」潘男甚至拿出空氣槍，直接堵住賴男嘴巴恫嚇，「我要讓你死，你是沒有被開槍過，叫你拿錢你就要拿出來！」賴男害怕遭受不利，只好說「好了，我有欠你錢，不要再打了」。

潘男不罷休，要求小弟以手銬、童軍繩把賴男控制，並把人載送大坑山區一處空屋，要求賴以網路銀行轉帳4萬8千元，潘又嫌太少，把賴轉移他處囚禁毆打，要求賴籌措300萬，賴男表明最多20至25萬元，由妹婿出面支付26萬「賭債」，賴才被丟包路邊、重獲自由。

潘男辯稱，賴男在去年3月欠了自己30萬賭債，收到賴男妹婿交的現金後，回家就把借據給撕毀，反而稱自己如果有欠運將賴男車資，對方怎麼會把自己的LINE封鎖，否認有擄人勒贖犯意。

▲潘男仍遭羈押，一審遭判處11年2月。（圖／記者許權毅攝）



台中地院查，潘男在警詢、偵訊甚至訊問時，都不曾提過賭債一事，卻突然在審理期間提出此事，若屬實，應第一時間極力主張，豈有可能忘記數月，卻又突然提出，顯然是卸責之詞。

況且，潘男辯稱賴男賭博輸了快200萬，尚欠70萬元，追償到30萬餘元後，就把本票當賴男面撕掉，後來又辯稱把借據撕掉，兩者說法相互牴觸、反覆無常，難以採信。

地院考量，潘男犯案後取得30萬元後，還將款項分贓給其他少年共犯，倘若為賴男積欠賭債，為了要分享給與毫無關係之人？潘男原先稱賭債300萬，聽見能償還數十萬也隨即答應，明顯是藉機敲詐。至於賴男將潘男聯繫方式封鎖，賴男證稱是潘男不斷騷擾、要求載送。

台中地院審酌，潘男等人是誣以被害人積欠債務，建立被害人人身自由支配權，以此要求親友籌措款項，贖取被害人身體自由。潘男正值壯年，卻不思正當途徑賺錢，集結人手、發號施令，以人數優勢、暴力侵害被害人身體，於案件中居於主導地位，虛構賭債一事，惡行重大。

全案依強盜擄人勒贖罪判處潘男11年2月，共犯廖男犯強盜未遂判3年8月，其餘未成年共犯由少年法庭審理中。