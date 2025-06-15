　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陪王鴻薇掃街遇嗆聲女　李四川直球回：我們一定會反罷免成功

▲▼ 李四川陪王鴻薇掃街，遇民眾嗆「大罷免大成功」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲李四川陪王鴻薇掃街，遇民眾嗆「大罷免大成功」 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市副市長李四川今陪國民黨立委王鴻薇到謙和市場掃街反惡罷，未料，兩人才剛抵達現場，就遇女子在一旁高喊多次「大罷免大成功」。李四川受訪時直球回應「剛剛喊很大聲的那個人，我也要告訴他，我們一定會反罷免成功」。

對於今日陪同王鴻薇一起掃街，李四川說，6月12日是他從高雄被罷免的第五年，這幾天他感觸滿深的，前幾天高雄淹水，很多高雄人還特別私訊告訴他，他沒有去投罷免票；這裡要告訴台北市市民，尤其中山、松山的鄉親，王鴻薇從當議員到立委，「在我眼中，說實在都是問政優秀的民意代表」。

李四川說，「雖然我不懂政治」，但是他一直在想做工程角度，如果工程做不好才打掉重做，哪有說做得很好，還要全部打掉重做，就因來做的人不是你的人，這理論他怎麼聽都不對，那工程的採購法、促參法都應該廢掉，民主制度是做不好才被罷免，做不好，四年後選舉我不投給你，「這才是台灣人輸得起」，怎麼全部不是我的人就要罷免，「我看不懂」。

李四川也說，他做公務員40年，沒看過民代沒刪預算，這本就是民代職責，公務人員本就應該去溝通，哪些可以節省、節留，哪些不可以刪掉的，「不能說打不贏，就打囡仔，就不給地方補助」，這是沒有道理的。

李四川強調，他要跟鄉親報告，他尊重選舉、罷免，但是不贊成沒有任何理由也不是做不好，全部都罷免，這樣不是民主制度，「這是我作工程的人，從工程角度看到的現象」。

李四川也呼籲，贊成反罷免的人，一定要出來投不同意票，讓罷免不成功，剛剛喊得很大聲那個人，「我也要告訴他，我們一定會反罷免成功」。

王鴻薇也說，李四川對市政嫻熟，對於台北市建設也擘畫推動，川伯有親和力大家都知道，感謝川伯關心大罷免，今天跟他一起來掃街，希望可以一起反制大惡罷，台北的5位藍委也不會被罷免，28日也會跟蔣萬安合體掃濱江市場，後續也規劃與副市長林奕華一起結合。

對於遇到民眾嗆聲，王鴻薇回應，這種情形見怪不怪，是民主常態，但她還是很有信心，會用最大的誠意爭取支持者的支持，呼籲民眾如果覺得大惡罷會讓台灣選了又罷，罷了又選，這樣製造社會的對立，浪費納稅人的錢，請出門投下不同意罷免。

▲▼ 李四川陪王鴻薇掃街，遇民眾嗆「大罷免大成功」 。（圖／記者崔至雲攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 2387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
32歲女騎士對撞軍車「四肢全斷亡」　26歲下士：沒閃過
77萬股民注意！　航海王三雄除息一表看
館長「斗內破135萬」訂閱數+12萬！　黃明志心動：也想去了
美萬人遊行槍擊！　眾人驚慌逃命畫面曝光
佳子公主遭偷拍！睡顏影片瘋傳　日網炸鍋
快訊／大谷翔平首局首打席開砲　本季第24轟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陪王鴻薇掃街遇嗆聲女　李四川直球回：我們一定會反罷免成功

學者建議賴清德研究許美華臉書　「大罷免沒大成功台灣就完蛋」

斬斷總統操控監察院黑手　羅智強拋2途徑：廢監察院不廢權

他：總統府邀在野國安簡報是陷阱　在野黨還去就是腦袋有洞！

馬英九見王滬寧：台灣人支持兩岸和平、炎黃子孫　絕對是主流民意

當國家領導人帶頭「作亂」　正是民主秩序催毀時

M1A2T戰車群現蹤！　陸軍裝甲兵學校衛星圖曝光

館長中國行「敢來就100分」！回台前曝憂心：許多人等著宰我

黃呂錦茹案下周偵結！　議員曝她遭修理：關6人房馬桶邊

海測進入倒數計時！　直擊海鯤艦高雄港內首次自主浮航

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【感觸滿滿！】館長見「中華民國」國旗　嘆：希望多交流

【逢甲樹倒奪命】女友一身黑衣招魂現場啜泣　手撐黑傘送別戀人

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【怎麼燒的？】為閃避自小客自摔！　機車瞬間起火燒成廢鐵

水湳現實版《寄生上流》　超狂租客挖洞穿牆！鄰居家「客廳變房間」

陪王鴻薇掃街遇嗆聲女　李四川直球回：我們一定會反罷免成功

學者建議賴清德研究許美華臉書　「大罷免沒大成功台灣就完蛋」

斬斷總統操控監察院黑手　羅智強拋2途徑：廢監察院不廢權

他：總統府邀在野國安簡報是陷阱　在野黨還去就是腦袋有洞！

馬英九見王滬寧：台灣人支持兩岸和平、炎黃子孫　絕對是主流民意

當國家領導人帶頭「作亂」　正是民主秩序催毀時

M1A2T戰車群現蹤！　陸軍裝甲兵學校衛星圖曝光

館長中國行「敢來就100分」！回台前曝憂心：許多人等著宰我

黃呂錦茹案下周偵結！　議員曝她遭修理：關6人房馬桶邊

海測進入倒數計時！　直擊海鯤艦高雄港內首次自主浮航

遭「神鱒」砲轟！菅野智之開局亂流　連2戰未滿5局退場

吃石二鍋不用沙茶醬！她改沾「1物」超震驚：舌頭瞬間當機

首出席海峽論壇　馬英九：任何政治力量都無法阻止兩岸民間往來

高鐵模式能否救台鐵　鄭光遠明接任董座「迎戰4道難題」

出門上班不到5分鐘…屏東女騎士對撞軍車亡！花防部下士：沒閃過

高雄青年創意再升級！第五屆「大港經典提案競賽」徵件開跑　總獎金55萬元

戰神球迷感恩會雷蒙恩熱舞　啦啦隊女神橘兒告別舞台謝粉絲

陪王鴻薇掃街遇嗆聲女　李四川直球回：我們一定會反罷免成功

白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分…公公斥做人失敗

77萬股民注意！航海王三雄除息一表看　長榮本周四起跑

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

政治熱門新聞

M1A2T戰車群現蹤！　陸軍裝甲兵學校衛星圖曝光

黃呂錦茹案下周偵結！　議員曝她遭修理：關6人房馬桶邊

館長中國行自評100分！曝回台最大憂心

台灣民意民調／非核家園支持度45%　民眾一面倒挺補助台電千億預算

當國家領導人帶頭「作亂」　正是民主秩序催毀時

藍北市黨部要議員先交10萬職務捐　柳采葳坦言：黨難在即糧草不足

罷免洪孟楷團體當面嗆「你反共嗎？」　趙少康：我當然反！

曹興誠12日向賴清德報告大罷免最新情勢　民進黨：始終與公民同行

他：總統府邀在野國安簡報是陷阱　在野黨還去就是腦袋有洞！

不用再連上6天班！　下半年多2連假「不補班」

出國當心踩紅線！申請1護照恐丟台灣身分

入籍大陸還收兵單　陸委會：避免役男逃兵

馬英九見王滬寧：台灣人支持兩岸和平、炎黃子孫　絕對是主流民意

行政院核定！下半年增2個3天連假　明年將迎9個連續假日

更多熱門

相關新聞

學者建議賴清德研究許美華臉書　「大罷免沒大成功台灣就完蛋」

學者建議賴清德研究許美華臉書　「大罷免沒大成功台灣就完蛋」

成大教授李忠憲15日透過社群媒體發文，建議總統賴清德、民進黨，好好研究科技專家許美華臉書上，匯聚真正關心台灣未來的中間選民。他認為，世界局勢變動如此快速，大罷免如果沒有大成功，台灣真的就完蛋了，那時候也就沒有民進黨。

斬斷總統操控監察院黑手　羅智強拋2途徑：廢監察院不廢權

斬斷總統操控監察院黑手　羅智強拋2途徑：廢監察院不廢權

黃呂錦茹案下周偵結！　議員曝她遭修理：關6人房馬桶邊

黃呂錦茹案下周偵結！　議員曝她遭修理：關6人房馬桶邊

北市藍委李彥秀最易被罷免？　蔣萬安坦言：真的很危險

北市藍委李彥秀最易被罷免？　蔣萬安坦言：真的很危險

大讚李彥秀優秀！　黃健庭曝：太太為了投李直接遷戶口到港湖

大讚李彥秀優秀！　黃健庭曝：太太為了投李直接遷戶口到港湖

關鍵字：

李四川王鴻薇掃街大罷免反罷免

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

女每月染髮全身爆紫斑！醫剃光頭救命

印度神童被傳預言614地震！疑本人回應

美陸軍慶典變調　川普閱兵「全美爆示威潮」

新北妹子性愛遭偷拍！前男友全PO上網

前刑事戰將命危！胞妹盼司法給活命

屏東女騎士對撞軍車！四肢斷裂送醫亡

嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員霸氣1張票伺候

孔子姓什麼？「一票人答錯」正確答案超意外

快訊／4縣市有感！05：07規模4.2地震　最大震度4級

男生「禁慾100天」會變強？　醫揭後果

搶匪揮刀砍到假奶　女撿回一命慶幸有隆乳

快訊／美明尼蘇達州2議員遭槍擊！2死2重傷

更多

最夯影音

更多

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面