陪王鴻薇掃街遇嗆聲女　李四川直球回：我們一定會反罷免成功

▲李四川陪王鴻薇掃街，遇民眾嗆「大罷免大成功」 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市副市長李四川今陪國民黨立委王鴻薇到謙和市場掃街反惡罷，未料，兩人才剛抵達現場，就遇女子在一旁高喊多次「大罷免大成功」。李四川受訪時直球回應「剛剛喊很大聲的那個人，我也要告訴他，我們一定會反罷免成功」。

對於今日陪同王鴻薇一起掃街，李四川說，6月12日是他從高雄被罷免的第五年，這幾天他感觸滿深的，前幾天高雄淹水，很多高雄人還特別私訊告訴他，他沒有去投罷免票；這裡要告訴台北市市民，尤其中山、松山的鄉親，王鴻薇從當議員到立委，「在我眼中，說實在都是問政優秀的民意代表」。

李四川說，「雖然我不懂政治」，但是他一直在想做工程角度，如果工程做不好才打掉重做，哪有說做得很好，還要全部打掉重做，就因來做的人不是你的人，這理論他怎麼聽都不對，那工程的採購法、促參法都應該廢掉，民主制度是做不好才被罷免，做不好，四年後選舉我不投給你，「這才是台灣人輸得起」，怎麼全部不是我的人就要罷免，「我看不懂」。

李四川也說，他做公務員40年，沒看過民代沒刪預算，這本就是民代職責，公務人員本就應該去溝通，哪些可以節省、節留，哪些不可以刪掉的，「不能說打不贏，就打囡仔，就不給地方補助」，這是沒有道理的。

李四川強調，他要跟鄉親報告，他尊重選舉、罷免，但是不贊成沒有任何理由也不是做不好，全部都罷免，這樣不是民主制度，「這是我作工程的人，從工程角度看到的現象」。

李四川也呼籲，贊成反罷免的人，一定要出來投不同意票，讓罷免不成功，剛剛喊得很大聲那個人，「我也要告訴他，我們一定會反罷免成功」。

王鴻薇也說，李四川對市政嫻熟，對於台北市建設也擘畫推動，川伯有親和力大家都知道，感謝川伯關心大罷免，今天跟他一起來掃街，希望可以一起反制大惡罷，台北的5位藍委也不會被罷免，28日也會跟蔣萬安合體掃濱江市場，後續也規劃與副市長林奕華一起結合。

對於遇到民眾嗆聲，王鴻薇回應，這種情形見怪不怪，是民主常態，但她還是很有信心，會用最大的誠意爭取支持者的支持，呼籲民眾如果覺得大惡罷會讓台灣選了又罷，罷了又選，這樣製造社會的對立，浪費納稅人的錢，請出門投下不同意罷免。