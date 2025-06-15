館長遊上海「斗內破135萬」訂閱數+12萬！黃明志心動：也想去

▲館長6天中國行。（圖／翻攝自惡名昭彰YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢的6天中國行，一舉一動都掀起討論，直播吸引百萬人觀看，斗內贊助高達135萬元，訂閱數也增加12萬人。馬來西亞金曲鬼才「黃明志」心動喊，也想去中國直播，並透露自己用背包客的身分去中國非常多次，幾乎快把中國都走遍了，直呼「我絕對有資格！」

黃明志在臉書發文，「搞得我都想去中國直播了，會玩！」如果有人邀請他，會很樂意參與，他曾以背包客身份多次造訪中國，幾乎整個中國都走遍了，「我絕對有資格分享那邊更有趣、奇葩的事情」，若要開始直播，海南島會是他的首選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然文中並未直接提及館長，但網友們心領神會，「可是我擔心您真的會被抓起來耶」、「跪求去中國直播唱〈玻璃心〉」、「期待你去中國直播的驚奇記」、「先找看看有沒有賣愛心玻璃的廠商」、「我怕你回不來耶」、「必須是邀請制啊」。

▲黃明志。（圖／翻攝自Facebook／Namewee 黃明志）

留言區有網友喊「你知道廁所有門嗎？」黃明志則回應，「老實說我去過很多是沒有門的。但是沒有門不是最糟糕的，最嚴重的是連牆壁都沒有，你可以想像一下，沒有門也沒有牆，整排人蹲在那邊拉屎的風景嗎？還有更過分的就是直接蹲在路邊拉屎，我被嚇到了看著他，他還瞪回我一下，一副好像有什麼好大驚小怪的樣子，然後繼續拉，我就硬生生的看著他的大便一條一條掉下來，但那已經是很久的事了啦。」

事實上，黃明志在2021年因歌曲〈玻璃心〉被傳封殺時，他就曾表示自己從未到中國發展，「之前有好幾家中國娛樂公司要簽我，我有去談了一下，但後來都沒有簽。」原因是中國有許多審查機制和限制，他怕會影響作品所以就作罷，「當然如果我簽了也不一定就會成功，但『發展失敗』這回事是從來沒有發生過的。」