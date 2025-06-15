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不用再補班了！　人事總處修正新制：未來只需補假

▲未來不用補班，只需補假。（圖／記者李毓康攝）

▲未來不用補班，只需補假。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

行政院人事行政總處近日修正《政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點》，明確刪除「調整上班日為放假日並補行上班」的規定，改為僅保留補假，全面實施「只補假、不補班」的新制。人事長蘇俊榮表示，社會對補班普遍有意見，若無連假需求，民眾亦可靈活運用特休，達到休假彈性與工作平衡。

根據人事總處修正內容，未來若國定假日適逢例假日，將統一於前一個或次一個上班日補假。例如，今年教師節9月28日適逢周日，將補假於9月29日；台灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日10月25日為周六，補假訂於10月24日。至於農曆春節則是唯一例外，若5天假期橫跨周日到周四，將會把補假日順延至周五，以使整體假期更「圓滿」。

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《中國時報》報導，旅行業商業同業公會理事長吳盈良認為，任何放假安排對觀光皆為利多，但大多數民眾未必每周都會安排國旅或出國，故取消補班對業界影響有限，整體屬於「小確幸」。

另方面，海洋委員會也宣布，自今年起將11月8日海巡節列為正式假日。各海巡機關可依勤務需要，安排人員於該月擇日補休。對此，基層海巡人員普遍表達贊同，認為有助身心調適與提升工作效率。

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