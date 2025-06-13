快訊／逢甲大學路樹壓死碩一生！　校方回應了：深感痛心與遺憾

▲逢甲大學校園內路樹倒塌壓死男學生。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者白珈陽、鄧木卿、戴若涵／台中報導

逢甲大學13日傍晚5時03分左右發生路樹倒塌事件！4名學生遭壓傷，其中一名就讀材料系碩一男學生傷勢尤為嚴重，當場失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治。

稍早逢甲大學發出聲明回應如下：

逢甲大學於今(13日)下午5時03分發生一起校園路樹倒塌意外，事發當時兩位同學行經該處，其中一名男同學受困，校方立即啟動緊急應變機制，並聯繫119通報救援。消防與救護人員於第一時間趕抵現場，鑑於倒塌路樹為樹齡約60年的榕樹，警消隨即動用電動破壞機具進行排除作業，迅速移除壓在男同學身上的樹幹，並於下午5時28分將傷者送醫搶救。校方也同步聯絡家屬，家屬於第一時間抵達學校，並由本校校安人員陪同前往醫院。

遺憾的是，該名男同學經搶救後仍宣告不治，校方深感哀痛，並將全力提供家屬所需之協助與支持。逢甲大學全體師生對失去寶貴的生命表達最深切的哀悼。另一名女同學受輕微擦傷，事發當下即一同前往醫院接受檢查與後續觀察，後續將由學務處提供必要的關懷與心理諮商協助。

本校對此不幸事件深感痛心與遺憾，除持續關注學生與家屬需求外，已全面啟動校園內喬木檢視並進行安全清查作業，強化校園環境安全管理，防範類似事件再次發生，後續學校將全力配合相關單位進行調查。