管理員修機械車位「詭異跨柵欄」急墜2公尺骨折　驚悚畫面曝光

記者鄧木卿／台中報導

台中市今（13）天上午下起豪雨，導致崇德七路一棟社區大樓地下3樓的機械停車位失靈，無法正常升降，70歲的曹姓管理員下樓查看，左看右看，不知什麼原因突然一腳跨越柵欄，人就墜落2公尺深黑洞，一旁女房仲驚聞「砰」一聲，一回頭人就不見了，社區人員也不解，遙控器溼了用布或衛生紙擦乾就好，為何要跨越柵欄？意外發生原因有待警方進一步調查。而現在事發瞬間的驚悚畫面曝光。

▲▼管理員跨越柵欄修機械車位直墜骨折，社區人員說明顯人為失當。（圖／民眾提供，下同）

社區人員調閱監視器後，不解管理員為何要跨越柵欄，社區人員私下表示，「這明顯是人為失當，而且是可以避免的，既然是柵欄，就是不能壓，壓它，它會往下沉，更不用說腳橫跨過去，用搖控器可以處理的事，根本不用人員去做」。

社區人員直說，該管理員已任職1年，本身還是學機械，這是不良示範，當下看了監視器，非常傻眼，後續好好照顧管理員，加強宣導。

據了解，曹姓管理員墜落瞬間，一旁女房仲正帶人看房子，原本還好好聊天，突然一轉身，曹就掉下去了，她急忙打給119，救護人員獲報到場，使用雙節梯與長背板將曹男搬運至平面，左手骨折，意識清楚，人仍在中國醫救治。

▲管理員修機械車位急墜2公尺骨折，驚悚畫面曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）