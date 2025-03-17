平交道驚險瞬間！彰化女獨自穿越停留　熱心民眾緊急按鈴拉走

記者唐詠絮／彰化報導

日前彰化市泰和路平交道才有一名男子開車撞斷遮斷桿，16日晚間有名長髮女子徒步穿越平交道站，無視柵欄已經放下，險象環生，所幸有名熱心的蔡姓民眾見狀火速按緊急按鈕，將她拉出，其他2名男子幫忙報警與安撫，2列火車經過時一度鳴笛停車再開。經警方初步了解，女子是「天氣變冷心情差」，經通知家人帶回，化解一場虛驚。

▲彰化女子獨自進平交道，遇熱心民眾合力救人。（圖／民眾提供）

蔡姓民眾表示，當時要上班路過泰和路平交道，發現有個女生獨自一人漫步走進平交道內徘徊，平交道「噹噹噹」聲響起，她人還是站在柵欄內沒有離開。

蔡先生指出，平交道顯示有左右2輛列車要經過，立即按了平交道緊急按鈕、趕快將女子從鐵軌內拉出來，當時還有熱心的熊貓外送大哥及一名單車騎士，一個幫忙報警、一個幫忙安撫，列車經過時不斷鳴笛、停車再開示警，當場化解一場憾事發生。

▲彰化女子獨自進平交道，當時柵欄放下有左右2列車經過。（圖／民眾提供）

據泰和派出所表示，昨夜7點15分據報，有名女子在平交道逗留，避免生命發生危險，現場有民眾將她拉到安全處，立即到場，經初步了解，該女子因天氣變冷，心情不佳，當時由警方帶回派出所安撫，交由家人陪同離去。

▲彰化女子獨自進平交道逗留，熱心民眾搶救，火車經過鳴笛示警。（圖／民眾提供）