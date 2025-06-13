台東警攻堅！擁槍毒犯躲民宿睡夢中被逮　抄出4種毒品

▲毒犯擁槍睡夢中遭逮。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者揚晨東／台東報導

台東縣警察局刑警大隊近日執行「第12波安居緝毒專案」及「肅槍專案」，在追查毒品來源過程中，發現一名倪姓通緝犯（男、51歲）涉嫌涉及毒品案件，並長期於全台多地輪流藏匿以規避查緝。警方調查發現，該名通緝犯自4月上旬起，藏身於台東市一處民宿，並攜帶大量毒品與槍械，警方接獲線報後隨即展開查緝規劃，順利將他緝捕到案。

本案經台東地檢署察官指揮偵辦，於114年4月15日傍晚約17時許，持檢察官核發的拘票，由刑警大隊及保安隊霹靂小組共同執行攻堅行動。行動中，警方趁嫌犯熟睡、毫無防備之際展開攻堅，順利將其逮捕。現場查扣手槍一把、子彈72發，以及多種毒品，包括海洛因9包（總毛重190公克）、安非他命2包（總毛重508公克）、大麻1包（總毛重95公克），並發現依托咪酯菸油2罐（總毛重150公克）與依托咪酯菸彈18顆，還有多個分裝瓶等相關證物。

警方在訊問後，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》將倪嫌移送台東地檢署偵辦，並向法院聲請羈押禁見，獲得裁定准許。台東縣警察局局長蔡燕明表示，警方將持續強化對非法槍械與毒品犯罪的查緝力道，防範不法行為危及社會治安，全力維護民眾生命財產安全與安定的生活環境。

▲毒犯擁槍睡夢中遭逮。（圖／記者楊晨東翻攝）