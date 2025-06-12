專挑弱勢搶劫！惡男案件審理中又犯案　竟辯「為了買春」

▲簡姓男子在桃園區中正路上搶奪一名瘖啞人士1000元現金，見其窮追不捨竟揮拳毆打其臉部。（資料照／記者沈繼昌翻攝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園簡姓男子今年3月間在桃園區看見一名瘖啞人士手持1千元現金欲購物，竟趁機徒手搶奪拔腿狂奔，但瘖啞人士窮追不捨，簡男竟揮拳毆打對方面部後揚長而去，警方循線查獲到案，簡辯稱搶錢是為了買春；桃園地檢署複訊又查出，簡男於今年1月下旬兩度對年邁與身障者等勢族犯下搶奪與強盜罪嫌，案件仍在地院審理中竟再度犯案，檢方偵結依強盜罪嫌起訴，並建請法院量處有期徒刑6年以上徒刑。

檢警調查，年約50歲的簡姓男子於今年3月18日下午近2時許在桃園區中正路、中華路口處某商場，見王姓瘖啞人士手持1000元現金欲購物，簡男刻意靠近，趁其不備之際徒手搶奪，得手後往復興路方向逃逸，但王姓瘖啞人士窮追不捨，2人追逐一陣子後，簡突然轉身朝王面部揮拳毆打，致使其無力抵抗，簡隨即攔停計程車揚長而去，桃園警方據報後循線查獲到案，簡男辯稱，贓款已用於買春，員警搜查僅剩204元，依準強盜罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，簡男坦承犯行，檢方查出，被告簡男曾於今年1月23、31日分別對年邁、身障者搶奪與強盜等犯行，2起案件仍在法院審理中，檢方偵結依強盜罪嫌追加起訴，檢方認為，被告簡男專挑弱勢被害人下手，危害社會甚鉅，建請法院就本案量處被告6年以上有期徒刑。