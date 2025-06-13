快訊／高雄大雷雨轟炸！家門口淹大水　騎士牽車涉水畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

受到西南風影響，氣象署今(13)日針對高雄市發布大雷雨即時訊息。高雄市仁武區、鳥松區等地稍早傳出災情，有騎士冒險牽車涉水通行，也有民眾住家水溝排水不良，積水就在家門口，著急的請相關單位協助處理。

▲鳥松區美山路發生積淹水。（圖／翻攝自fb／{仁武人}※大小事）



氣象署今晨針對高雄市發布國家級警報，通知民眾將有劇烈雷雨或豪雨發生，示警時間持續至09時15分止。示警地區包含高雄市（鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區、杉林區、內門區）。

稍早有民眾拍下，仁武區澄觀路、澄仁路口路面嚴重積水，最深處約半顆輪胎高，有騎士深怕機車拋錨，牽車涉水通行。鳥松區美山路19巷也發生嚴重積水，車輛經過時噴濺出大量水花。由於當時正是上班通勤時間，不少民眾紛紛互相提醒「注意安全」、「路上小心」。

▲▼仁武區澄觀路路面積水。（圖／翻攝自fb／{仁武人}※大小事）



還有民眾發文，表示仁武八卦公園停車場對面水溝排水不良，積水就快淹進民宅，拜託相關單位處理。附近住戶紛紛表示：「大家都很緊張，有發文有機會…..希望相關單位能注意到」、「防水閘門趕緊裝上去」。

▲仁武區積水快淹進住家。（圖／翻攝自fb／{仁武人}※大小事）