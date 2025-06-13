暴雨轟高雄！民眾路過涵洞驚呼：水快淹到胸　誇張積水畫面曝

▲國家級警報響！大雷雨開炸高雄。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

大雷雨開炸高雄，由於雨勢過大宣洩不及，多處一早傳積淹水災情，其中，在大樹區九曲里5巷涵洞積水超過180公分，現場也緊急拉起封鎖線，避免人車進入。水利局表示，區公所已啟動抽水機協助抽水。

▲▼暴雨狂轟高雄！涵洞積水「超過1個成人高」緊急封閉。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄今早起猛烈雨勢持續不斷，有民眾在市議員黃飛鳳臉書貼文底下驚呼，「阿姊～～我家旁那個崩康快淹到我的胸部了…要注意，大家不能往九曲堂土地公廟那條小路走」。

對此，水利局表示，受到大雨影響，大樹區九曲里九曲路5巷涵洞積水超過180公分，為防止人車進入有危險，現場緊急拉起封鎖線。區公所也立即啟動抽水機協助抽水。

根據水利局統計資料，包含前鎮區中華路凱旋路口、小港區海光鋼鐵前機車道、鳳山區建國路文衡路口、大樹區瓦厝街76巷口以及大社區和平路二段等，都有傳出積淹水狀況，最深積水處還達31公分。

▲高雄梓官區有積淹水狀況，現場拉封鎖線。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，因持續性大雨，梓官區目前信義路一巷有積淹水情勢，已請梓官分駐所現場拉警戒線避免人車進入。

水利局指出，一早六點多開始降下較大雨勢的狀況下，依據路面淹水感知器觀測資料，有一些道路外側機慢車道路面受到排水不及的影響，而有些許積水狀況，多數路段於雨勢趨緩後大部分已退水。

▲大雷雨開炸高雄，市民哀嚎：根本像颱風。（圖／記者賴文萱翻攝）