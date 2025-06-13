運安會坦言「華航降錯跑道」風險高　已整備赴韓助調查

▲華航飛釜山班機發生降錯跑道疏失，圖非事件班機。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

前機師、網紅詹姆士爆料華航CI186桃園飛釜山航班，在抵達韓國釜山機場時降錯跑道，華航證實已自主通報和調查，即起通告所有機組員落實交互確認SOP。國家運輸安全調查委員會坦言，降錯跑道有「滿高的風險」，正待韓國確認是否立案調查，我方運安會人員也準備好隨時飛韓國。

國家運輸安全調查委員會執行長林沛達表示，華航該案依照國際民航組織相關規定，因發生地點在韓國，應屬於韓國航空鐵道事故調查局主導調查，目前韓國還在商議中，還沒通知確定立案調查宣告。

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林沛達指出，根據國際民航組織相關規定，我方運安會為國家授權代表，可以去協助韓國航空鐵道事故調查局調查，我方運安會人員也已經準備好，接獲通知後可前往。

林沛達坦言，過往國籍航空曾發生兩個降錯跑道案例，地點為台南機場，恰好沒有飛機在跑道上，運安會皆立案調查；根據國際民航組織規定，降錯跑道屬於未依指定跑道落地，需立案調查，降錯跑道有滿高的風險，我方運安會傾向若韓國沒有立案調查，運安會將接手立案調查。

針對該起事件，華航今也二度發出聲明表示，6月12日CI186桃園-釜山航班，由於降落釜山時未符塔台要求，為完整釐清事件原因，華航立即啟動檢討與調查，並通報相關主管機關。

華航指出，華航即日起通告所有機組員須落實交互確認及相關作業規範；針對場站部分，強化資深經驗組員之派遣。華航重申一向以飛航安全為最高原則，絕不妥協。

由於事發當天因當地機場宵禁，華航表示，原定6月12日CI187航班改至隔日出發，也調派另一組機組員執行飛航任務。華航公司安排旅客住宿休息及餐食，並妥善照料，造成不便深表歉意，也感謝旅客理解。