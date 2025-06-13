北區國稅局說明個人申報海外所得　注意事項及常見錯誤態樣

▲北區國稅局局長李怡慧(中)說明個人申報海外所得注意事項。（圖／北區國稅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

財政部北區國稅局12日表示，依所得基本稅額條例規定，同一申報戶有海外所得達新臺幣100萬元，且基本所得額合計超過免稅額（110-112年免稅額為670萬元，113年起調整為750萬元)，應依規定申報及繳納基本稅額。

該局說明，海外所得是指「非中華民國來源所得及香港澳門來源所得」，納稅義務人應就其全年的海外營利所得、執行業務所得、薪資所得、利息所得、租賃所得、權利金所得、自力耕作、漁、牧、林、礦所得、財產交易所得、競技、競賽及機會中獎之獎金或給與、退職所得及其他所得等合併計算海外所得。

另依「非中華民國來源所得及香港澳門來源所得計入個人基本所得額申報及查核要點」第16點規定，財產交易有損失者，得自同年度海外所得的財產交易所得扣除，扣除數額以不超過該財產交易所得為限，亦即海外財產交易損失只能自同年度海外財產交易所得扣除，如損失大於所得，即無海外財產交易所得，未扣除之海外財產交易損失不能自其他類別的海外所得項下扣除。

該局提醒，海外所得非屬稽徵機關提供查詢的所得資料範圍，如有海外所得，應據實辦理申報基本所得額及繳納基本稅額，如經自行檢視有短漏報海外所得情形者，請儘速向戶籍所在地稽徵機關自動補報並補繳所漏稅款及應加計的利息，只要在未經檢舉或未經稽徵機關調查前完成自動補報補繳，即可適用稅捐稽徵法第48條之1免予處罰的規定。如仍有不明瞭之處，歡迎利用免費服務電話0800-000321洽詢，該局將竭誠提供詳細諮詢服務。

另外：該局針對個人申報海外財產交易損失常見錯誤態樣，說明如下：

例一：誤列報前一年度的海外財產交易損失。

甲君112年度綜合所得稅結算申報，自行列報海外所得0元（財產交易所得900萬元、財產交易損失1,990萬元），經該局依查得資料核定短報海外財產交易所得900萬元。甲君短報原因係因列報112年度海外財產交易所得時，誤將前一（111）年度的海外財產交易損失1,990萬元一併自112年度的海外財產交易所得扣除所致；經該局將該筆海外財產交易所得900萬元加計綜合所得淨額86萬元，扣除112年度免稅額670萬元，核算基本稅額為63.2萬元｛〔（900萬＋86萬）-免稅額670萬〕＊稅率20％｝，與甲君繳納一般所得稅額5.1萬元的差額，核定補徵稅款58.1萬元（63.2萬-5.1萬）。

例二 海外財產交易損失誤自同年度海外利息所得項下扣除。

乙君112年度綜合所得稅結算申報，自行列報海外所得620萬元（海外利息所得770萬元-海外財產交易損失150萬元），經該局依查得資料，核定海外所得770萬元。乙君申報錯誤的原因，係於列報112年度海外利息所得時，誤將同年度海外財產交易損失，自不同類別的海外利息所得扣除；經該局將該筆海外利息所得770萬元加計綜合所得淨額410餘萬元，扣除112年度免稅額670萬元，核算基本稅額為102萬元｛〔（770萬＋410萬）-免稅額670萬〕＊稅率20％｝，與乙君繳納一般所得稅額54.5萬元的差額，核定補徵稅款47.5萬元（102萬-54.5萬）。