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國稅局運用智慧型選案系統查緝逃漏稅　籲網路賣家誠實報繳

▲國稅局運用智慧型選案系統，查緝逃漏稅

▲北區國稅局局長李怡慧（右二）表示，國稅局運用智慧型選案系統查緝逃漏稅。（圖／北區國稅局提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

財政部北區國稅局23日表示，社群媒體蓬勃發展，網路賣家為追求營收獲利，常見利用社群平台直播帶貨銷售，並善用資訊服務業者所提供的一條龍服務，將相關金流、物流及資訊流整合，提供民眾更便捷且實惠的購物體驗。

惟部分網路賣家交易時，未依規定開立統一發票報繳營業稅，致生逃漏稅捐情事，稽徵機關將持續蒐集各項金流、物流及資訊流等課稅資料，並運用智慧型選案系統勾稽查核申報異常之營業人，以防杜逃漏稅捐、維護租稅公平。

該局舉例，經運用智慧型選案系統分析，甲公司111年及112年申報銷售額與其取得關鍵供應鏈廠商之費用顯不相當，且經查該公司同期間透過數個社群平台直播帶貨，疑涉有未依規定開立統一發票之情事。

案經列選調查，查獲該公司直播帶貨，銷售部分未依規定開立統一發票，致短漏報銷售額新臺幣(下同)4千萬餘元，除補徵營業稅額2百萬餘元外，並依加值型及非加值型營業稅法第51條第1項第3款及稅捐稽徵法第44條規定擇一從重裁處罰鍰2百萬餘元。

該局籲請網路賣家銷售貨物或勞務，應覈實開立統一發票報繳營業稅，如有短漏開統一發票情事者，在未經檢舉及稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，儘速自動補報補繳所漏稅款及加計利息，可依稅捐稽徵法第48條之1規定免予處罰。如有稅務疑義，可就近向國稅局洽詢或撥打免費服務電話0800-000321，該局將竭誠提供服務。

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