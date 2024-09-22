113年統一發票盃路跑活動萬人熱情開跑　募集發票逾73萬張

▲起跑活動開始，雨勢竟暫歇了！（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

財政部113年統一發票盃路跑活動22日在桃園市龜山區國立體育大學展開，由財政部部長莊翠雲、華南金控董事長陳芬蘭、北區國稅局局長李怡慧等人，鳴槍後起跑，現場1萬8,000名跑者，無畏間歇雨勢，熱情參與，共同為健康、公益而跑！

▲113年統一發票盃路跑鳴槍。（圖／北區國稅局提供）

北區國稅局表示，希望藉由全民參與的路跑活動，向民眾宣導消費時主動索取統一發票及利用載具儲存雲端發票，同時也鼓勵民眾下載財政部統一發票兌獎APP，讓發票開立至兌領獎全程無紙化，一起節能減碳愛地球。

▲1萬8,000名跑者於國立體育大學路跑。（圖／北區國稅局提供）

本次活動共募集發票730,688張，全數捐贈「基督教芥菜種會附設新北市私立愛心育幼院」、「台灣兒童暨家庭扶助基金會附設新北市私立大同育幼院」、「桃園市失智症關懷協會」、「桃園市安欣關懷協會」等計20個社福團體，讓愛心無限延續。

▲募集發票逾73萬張。（圖／北區國稅局提供）

財政部統一發票盃路跑活動舉辦至今已邁入第15年，今年由財政部與華南金控共同主辦，選在兼具運動競技與健康休閒領域的國立體育大學舉辦，分為半馬組21公里、挑戰組10公里及休閒組3公里，賽道沿途經過鬱鬱蔥蔥、綠草如茵的校園、華亞科技園區及長庚養生文化村，並設置補給站提供多樣特色美食為跑者應援。