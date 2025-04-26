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納稅義務人受美國對等關稅影響　得申請免加息延期或分期繳稅

▲納稅義務人受美國對等關稅影響，得申請免加息延期或分期繳稅

▲李怡慧局長說明五月報稅季相關措施。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

財政部北區國稅局25日召開記者會表示，每年五月開始進行報稅，今年營利事業及個人受到美國對等關稅政策影響，恐發生繳稅困難，為降低國人負擔，財政部提供免加計利息延分期繳納措施，納稅義務人可以在所得稅申報期間的5月1日至6月30日內，申請延長繳納期限1至12個月或分2至36期（每期以1個月計算）繳納。

北區國稅局說明，營利事業及個人如有符合經中央目的事業主管機關因應美國「對等關稅」政策提供紓困、補貼、補償、振興、支持或協助等相關措施者，或其他受美國對等關稅政策影響，致營業收入減少或個人被減薪、非自願離職、工作日減少或其他情形，不能於規定繳納期間內一次繳清稅捐者，均可提出申請。

▲納稅義務人受美國對等關稅影響，得申請免加息延期或分期繳稅

為便利納稅義務人申辦，財政部提供多元申請管道，申請人可以透過電子申報繳稅系統，連結至「財政部稅務入口網」，填寫申請書並將相關證明文件上傳，即可完成線上申辦；也可自行登入「財政部稅務入口網」網站，使用「自然人憑證」、「健保卡」或「工商憑證」以線上申辦方式申請。

▲納稅義務人受美國對等關稅影響，得申請免加息延期或分期繳稅

或者可將申請書、繳款書及相關證明文件，以臨櫃、傳真或郵寄方式向戶籍（稅籍）所在地之國稅局提出申請，各國稅局受理後將秉持從速、從寬、從簡原則，儘速審理回復。

該局呼籲，納稅義務人受美國對等關稅政策影響，無法於規定繳納期間1次繳清稅捐者，均得依上開規定申請延期或分期繳納，不限繳稅金額、不加利息，為便利民眾瞭解相關規定及申請流程，財政部各地區國稅局已設有專人諮詢窗口(如附表)，民眾可多加利用。

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