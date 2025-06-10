連奪國際賽冠軍和5國立大學音樂系長笛榜首　李盈箴為南投爭光

▲南投縣年輕音樂家李盈箴獲五所國立大學音樂系長笛榜首。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

出身南投的音樂新秀李盈箴從8歲就開始學習長笛，在國內外多項賽事展露頭角，包括在2024年香港國際表演藝術節奪冠，今年參加大學入學考試，連續獲得臺師大、北藝大等五所國立大學音樂系長笛榜首，縣長許淑華肯定李盈箴不但是南投之光，未來也能成為台灣之光。

許淑華9日下午接見李盈箴，表揚她在音樂方面的卓越表現，縣府表揚李盈箴，除了李盈箴父母到場，縣議員李洲忠、藝術大師李轂摩等人也陪同出席。

縣府指出，李盈箴家住草屯鎮，自小先後就讀草屯國小音樂班、雙十國中音樂班，現就讀於臺中二中音樂班，師事長笛演奏家楊璧甄，並曾接受Denis Bouriakov、Paolo Taballione、Jürgen Franz等多位國際知名長笛演奏家的指導，更屢獲佳績：除去年第11屆香港國際表演藝術節大賽長笛青年組決賽第一名，2023年也拿下全國學生音樂比賽長笛高中A組第二名、於第26屆日本琵琶湖國際長笛大賽晉級複賽。

李盈箴也在前年10月在臺中市晨露廳舉辦首場個人長笛獨奏會，今年4月更於臺北鳴石音樂空間舉辦首場售票音樂會，廣獲好評；今年大學術科考試，她共獲得臺師大、北藝大、國北教大、清大、臺藝大等五所國立大學音樂系長笛榜首，進一步展現音樂實力，讓家人高興不已。

許淑華表示，李盈箴熱情投入音樂學習，不僅為個人爭光，也為南投縣帶來榮耀，期勉她持續努力、朝國際舞台邁進，也希望她未來也能在南投舉辦音樂會；李盈箴感謝縣長的祝福和期待，以及父母的栽培和指導老師的教導，她會帶著大家的祝福、繼續努力，將所學回饋南投縣及台灣。