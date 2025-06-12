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快訊／台南男「賣場揮武士刀」中槍倒下　目擊者：警察救了客人

記者林東良、鄒鎮宇／台南報導

台南市永康區中華路12日晚間，一名吳姓男子手持武士刀在街頭揮舞，引發民眾恐慌並報警。台南市警局復興派出所迅速派遣警力到場處理，事件過程中疑似槍枝走火，造成該吳男頸部受傷，一度失去呼吸心跳，目前吳正在醫院接受緊急治療，已恢復呼吸心跳，但仍有生命危險。

▲▼台南男「賣場狂揮武士刀」中槍倒下　目擊者：警察救了其他客人。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南一名男子持武士刀在路上胡亂揮舞，隨後衝進賣場中。（圖／記者林東良翻攝）

根據警方初步說明，事發時間約為12日晚間7時3分，警方接獲到場，發現一名吳男手持武士刀揮舞。警員立即持槍警戒並喝令男子放下刀械，但該男子隨即跑進附近賣場。

警員進入賣場後，持續要求男子放下武器，並趁其不備進行壓制。然而，在壓制過程中，槍枝疑似走火，導致男子受傷。

▲▼台南男「賣場狂揮武士刀」中槍倒下　目擊者：警察救了其他客人。（圖／記者林東良翻攝）

▲員警的槍枝不明原因走火，導致吳男中槍。（圖／記者林東良翻攝）

警方隨後通知119救護車，將男子送往成大醫院進行緊急治療。事件發生後，警方已向台南地檢署報告，並持續調查槍枝走火的詳細原因。

事發當時，現場目擊者在社群媒體上分享了事件經過。一名網友表示，自己正在附近餐廳用餐時聽到槍聲，隨後目睹警員輪番急救持刀男子。他指出，若非警員及時制止，現場可能有其他人受傷，並對警員的果斷行動表示肯定，「不管怎樣，我覺得開槍的警察，救了其他客人」。

一名女目擊者表示，起初看到一名男子在路邊喝酒，身旁放了手錶及刀，沒多久就聽到警察大吼的聲音，接著傳出槍聲，就看到男子倒在地上不動，且有一大片血。

也有人說，逛賣場時聽到員警大喊「坐下」，但吳男疑似直接往店內衝，接著就聽到槍聲，「剛開始以為是爸爸帶小孩出來，所以才會講『坐下』，後來就傳出了一個鞭炮聲」。

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