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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭爆不滿三親等條款痛罵賴清德　簡舒培：抹黑無法轉移罷免焦點

▲市議員簡舒培質詢，與蔣萬安起爭執。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨北市議員簡舒培近來被爆料大肆索資，引發基層公務員不滿，今又被爆料為了賴清德過去設下的「三親等不得任助理」規定，在辦公室大罵賴「沒道德、搞不清楚狀況」。對此，簡舒培晚間在臉書3點說明，指該錄音檔是3、4個月以前的事，在罷免藍委即將成案的此刻成為媒體報導題材，顯示「知情人士」急了，但無論如何抹黑，都無法轉移不適任藍委面臨罷免的焦點。

根據《TVBS》報導，簡舒培不滿賴清德過去設下的「三親等條款」，對於助理不得任用三親等的規定大動肝火，私下痛罵賴清德超蠢。簡甚至點名總統府秘書長潘孟安，自己當完縣長後讓自己哥哥選議員，質疑賴標準不一根本是「假道德」。另外，簡舒培也被踢爆，親妹妹就在自己的議會辦公室擔任助理。

針對相關爆料，簡舒培說，第一，民進黨是台灣第一個民主政黨，更是一個大鳴大放的政黨，當黨中央有議題討論時，黨員同志有不同意見是非常正常，大家會透過一定管道進行意見反應，但經過黨內討論過後，方向確定民進黨同志就會遵循辦理，這也是民主政黨的常態。

第二，簡舒培坦言，家妹的確是她議會辦公室的行政助理，也確實進行選民服務與行政事務，對制度的討論與此無關，盼有心人士勿刻意模糊焦點。

第三，簡舒培說，無論是先前那個3月份已經繳清的罰單，還是這次的2月份不明來源的錄音檔都是三、四個月以前的事，卻在罷免藍委即將成案的此刻，成為媒體大篇幅報導的題材，顯示所謂的「知情人士」真的急了，但無論是抹黑、搞分化，都無法轉移不適任藍委面臨罷免的焦點。

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